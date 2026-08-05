Belinda Bencic (WTA 14) s'est facilement qualifiée pour le troisième tour du WTA 1000 de Toronto. La Saint-Galloise a battu l'Américaine Sloane Stephens (WTA 286) 6-3 6-1 en 1h36 mercredi.

Belinda Bencic gagne facilement son 2e tour à Toronto

Belinda Bencic gagne facilement son 2e tour à Toronto

ATS Agence télégraphique suisse

Pour son premier match depuis son élimination en huitièmes de finale à Wimbledon, Bencic n’a pas eu à forcer son talent face à l'ancienne vainqueure de l'US Open (2017) et ex-no 3 mondiale. La 14e joueuse mondiale a mené presque tout au long de la rencontre face à l’Américaine, désormais classée 286e.

Dans le premier set, elle a réussi des breaks à 2-1 et 5-3, puis dans le second à 2-0 et 5-1. Stephens avait pourtant remporté les deux précédents duels livrés face à Bencic, même si le plus récent remontait à l'automne 2022.

En seizièmes de finale, la championne olympique, tête de série no 12, affrontera la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 25), ou l'Américaine Taylor Townsend (WTA 110).