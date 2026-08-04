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Un choc d'entrée
Belinda Bencic affrontera Sloane Stephens au 2e tour à Toronto

Belinda Bencic (WTA 14) affronte Sloane Stephens (WTA 307) au 2e tour à Toronto. Malgré son classement actuel, l'Américaine reste redoutable, forte de deux victoires passées contre la Suissesse.
Publié: 08:36 heures
La Suissesse Belinda Bencic n'aura pas la tâche facile pour son entrée en lice à Toronto.
Photo: Sven Thomann
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ATS Agence télégraphique suisse

Belinda Bencic (WTA 14) n'aura pas la tâche facile pour son entrée en lice à Toronto. La St-Galloise se frottera au 2e tour à l'ex-no 3 mondial Sloane Stephens (WTA 307).

Certes, Sloane Stephens (33 ans) n'évolue plus au niveau qui lui avait permis de remporter l'US Open 2017 puis d'atteindre la finale à Roland-Garros en 2018. Mais l'Américaine reste une adversaire dont il faut se méfier, comme en témoigne son succès aisé (6-3 6-4) obtenu face à la 86e mondiale Solana Sierra au 1er tour à Toronto.

Sloane Stephens a d'ailleurs remporté les deux précédents duels livrés face à Belinda Bencic, même si le plus récent remonte à l'automne 2022. Et Belinda Bencic n'a plus joué depuis son élimination subie en 8e de finale à Wimbledon il y a un mois.

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