«Mes valeurs et mon approche ne sont plus alignées avec l'orientation actuelle de l'organisation», s'est agacé Novak Djokovic au sujet du syndicat de joueurs qu'il avait confondé.

Novak Djokovic se retire du syndicat des joueurs qu'il a cofondé

ATS Agence télégraphique suisse

Le Serbe Novak Djokovic a annoncé dimanche soir quitter le syndicat des joueurs qu'il a cofondé en 2020. Il évoque notamment ses «préoccupations concernant la transparence, la gouvernance» de cette organisation dissidente du circuit mondial de tennis.

L'Association des joueurs de tennis professionnels (PTPA), fondée par l'actuel no 4 mondial et le Canadien Vasek Pospisil, avait attaqué en justice en mars 2025 les instances de gouvernance du tennis, dénonçant un «système corrompu, illégal et abusif», visant notamment «un calendrier insoutenable», avec des tournois programmés onze mois sur douze.

«Après mûre réflexion, j'ai décidé de me retirer complètement de l'Association des joueurs de tennis professionnels», a expliqué Novak Djokovic sur son compte X. «Cette décision fait suite à des préoccupations persistantes concernant la transparence, la gouvernance et la manière dont ma voix et mon image ont été représentées».

«Je suis fier de la vision que Vasek et moi partagions en fondant la PTPA, offrant aux joueurs une voix plus forte et indépendante, mais il est devenu clair que mes valeurs et mon approche ne sont plus alignées avec l'orientation actuelle de l'organisation», a ajouté le joueur de 38 ans, lauréat de 24 titres en Grand Chelem.

Chapitre clos

«Je vais continuer à me concentrer sur mon tennis, ma famille et sur ma contribution au sport d'une manière qui reflète mes principes et mon intégrité», a poursuivi Novak Djokovic, qui doit participer au tournoi ATP 250 d'Adelaide (12-17 janvier) pour se préparer à l'Open d'Australie (18 janvier-1er février).

«Je souhaite le succès aux joueurs et à toutes les personnes concernées pour la suite, mais pour moi, ce chapitre est désormais clos», a-t-il conclu.

Le PTPA a lancé en mars 2025 au côté d'une vingtaine de joueurs des actions en justice aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et dans l'Union européenne (UE). Elles visent l'ATP et la WTA, qui régissent les circuits masculin et féminin, la Fédération internationale (ITF) et l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (Itia), des instances selon eux «corrompues», accusées d'avoir «systématiquement abusé, réduit au silence et exploité les joueurs pour alimenter leurs profits à travers un contrôle monopolistique».