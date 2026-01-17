DE
«J'ai toutes mes chances»
A 38 ans, Djokovic attaque Melbourne avec prudence

A 38 ans, Novak Djokovic aborde l'Open d'Australie qui débute dimanche à Melbourne avec confiance mais prudence. Il vise toujours un 25e titre du Grand Chelem record.
Novak Djokovic est persuadé d'avoir une chance de remporter un 25e titre du Grand Chelem.
À 38 ans, Novak Djokovic s’avance à l’Open d’Australie, qui débute dimanche à Melbourne, animé par une confiance mesurée. Le Serbe poursuit un objectif historique : décrocher un 25ᵉ titre du Grand Chelem, un record absolu. «J'ai toujours la motivation et bien sûr je me rends compte que Sinner et Alcaraz sont en ce moment sur une autre planète que les autres. C'est un fait. Mais ça ne veut pas dire que personne d'autre n'a ses chances. J'ai toujours mes chances, à chaque tournoi, et en particulier ici», a assuré Djokovic.

Le Serbe a en effet remporté à dix reprises le tournoi du Grand Chelem qui ouvre la saison, depuis sa première participation en s'extrayant des qualifications en 2005. Alors y porter à 25 le record de titres majeurs est forcément dans un coin de sa tête. «On parle beaucoup du 25e, mais moi je me concentre sur moi-même, sur ce que j'ai réalisé et pas sur ce que je pourrais réaliser. J'espère y parvenir (au 25e), mais 24 ce n'est déjà pas un mauvais chiffre», a-t-il déclaré avec prudence.

«C'est maintenant ou jamais»

«Je dois apprécier ça et me souvenir de mon incroyable carrière. Ça me permet en outre de me soulager d'une pression inutile», a ajouté le no 4 mondial. «Evidemment, il y a toujours de la pression et des attentes mais je n'ai pas besoin d'aller chercher loin mentalement en termes de 'ça passe ou ça casse', de 'c'est maintenant ou jamais' pour me motiver. Et je ne pense pas que ça m'aide non plus à jouer à mon meilleur niveau», a-t-il ajouté.

«Je sais que quand je suis en bonne santé, quand je peux mettre en place toutes les pièces du puzzle le jour J, je peux battre n'importe qui», a ajouté le Djoker, rappelant qu'il avait éliminé Carlos Alcaraz en quarts à Melbourne l'an dernier. «Si je n'avais pas cette confiance en moi, je ne serais certainement pas assis ici à vous parler ni inscrit dans le tournoi», a-t-il insisté.

Il débutera son tournoi lundi contre l'Espagnol Pedro Martinez (71e mondial) et visera une 100e victoire à Melbourne. Il pourrait retrouver Alcaraz en demi-finales cette année.

