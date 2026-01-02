DE
«Je suis ravie!»
Venus Williams revient à Melbourne pour la première fois depuis 2021

Venus Williams a reçu une invitation pour l’Open d’Australie et revient à Melbourne pour la première fois depuis 2021. Septuple lauréate en Grand Chelem, l’ex-no 1 mondial disputera l’Open d’Australie à 44 an en janvier prochain à Lyon.
Publié: il y a 29 minutes
Venus Williams va disputer le prochain Open d'Australie
Photo: Heather Khalifa
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Venus Williams a reçu vendredi une invitation pour la première levée du Grand Chelem de la saison. La femme aux sept titres majeurs en simple figure dans le tableau principal à Melbourne pour la première fois depuis 2021. «Je suis ravie d'être de retour en Australie et j'ai hâte de disputer le tournoi pendant l'été australien», a déclaré Venus Williams, ex-no 1 mondial.

«Une forme remarquable»
A 45 ans, Venus Williams refuse de ranger sa raquette

«J'ai tellement de souvenirs incroyables là-bas et je suis reconnaissante d'avoir l'opportunité de revenir dans un lieu qui a tant compté dans ma carrière», a poursuivi l'aînée des soeurs Williams, finaliste en simple à l'Open d'Australie en 2003 et 2017.

Venus Williams deviendra la femme la plus âgée à participer à l'Open d'Australie depuis la Japonaise Kimiko Date, qui avait 44 ans lors de sa dernière participation en 2015. Le tournoi débutera le 18 janvier et durera jusqu'au 1er février.

En guise de préparation, la quadruple championne de l'Open d'Australie en double va disputer le tournoi d'Auckland en Nouvelle-Zélande, organisé du 5 au 11 janvier. Absente du circuit pendant près d'un an et demi, elle avait fait son retour sur les courts en juillet dernier au tournoi de Washington.

