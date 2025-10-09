Le «Million Dollar One Point Slam» verra le jour lors du prochain Open d'Australie 2026. Des amateurs affronteront des professionnels et auront la chance de remporter l'équivalent d'un demi-million de francs suisses.

1/5 Avant l'Open d'Australie 2026, il y aura un «One Point Slam». Des amateurs pourront se mesurer aux stars mondiales du circuit. Photo: keystone-sda.ch

Gian Andrea Achermann

La prochaine édition de l'Open d'Australie, en janvier 2026, comportera une nouvelle compétition. Avant le début du tournoi se déroulera le «Million Dollar One Point Slam». Le concept? Des amateurs pourront se mesurer aux stars mondiales du circuit, parmi lesquelles le No 1 espagnol Carlos Alcaraz! Avec la possibilité de remporter beaucoup d'argent.

Le vainqueur remportera en effet un million de dollars australiens, soit environ 525'000 francs suisses. L'année dernière, à titre de comparaison, une qualification pour les demi-finales du Grand Chelem australien ne rapportait aux joueurs qu'environ 50'000 francs de plus. Le jeu en vaut la chandelle. Surtout, que, comme son nom l'indique, chaque match du «Million Dollar One Point Slam» ne se dispute que sur un seul point. Le serveur est déterminé après une partie de «feuille, caillou, ciseaux» et celui qui engage n'a pas le droit à une deuxième balle. Le duel peut donc se terminer sans qu'aucun échange n'ait lieu.

«Les inscriptions vont bientôt commencer»

Dix joueurs amateurs, provenant du monde entier, participeront à cette exhibition. Le tournoi qualificatif aura lieu en décembre prochain et mettra aux prises, outre des amateurs, des professionnels moins bien classés, des célébrités et des stars de différents sports.

«Les inscriptions vont bientôt commencer, a annoncé le directeur du tournoi Craig. Qu'il s'agisse d'un amateur ou d'un professionnel, le vainqueur final repartira avec le gros lot.» 22 joueurs professionnels seront en lice. La participation de Carlos Alcaraz a été officiellement confirmée.

Un minitournoi de ce type avait déjà eu lieu lors de la dernière édition de l'Open d'Australie. Andrey Rublev était le seul joueur du top 10 à y participer. Il n'avait toutefois pas dépasser le stade des quarts de finale. La règle du service unique, qui permet de croire aux surprises, lui avait été fatale. Cela dit, la prime pour le vainqueur était bien moins élevée en 2025: il n'avait touché que 31'000 francs suisses.