Cristiano Ronaldo, premier footballeur milliardaire

Cristiano Ronaldo est le premier footballeur à avoir atteint le statut de milliardaire, selon le dernier indice des milliardaires de Bloomberg.

Cristiano Ronaldo est le premier footballeur milliardaire. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

La fortune du Portugais de 40 ans, toujours en activité, est estimée à 1,4 milliard de dollars américains, soit un peu plus de 1,23 milliards de francs suisses.

Cristiano Ronaldo rejoint dans ce club très fermé des sportifs milliardaires des légendes telles que les basketteurs Michael Jordan, Magic Johnson et LeBron James, le golfeur Tiger Woods et l'ancien tennisman bâlois Roger Federer.

La dernière étape sur le chemin de «CR7» vers le club des milliardaires a été la prolongation de son contrat avec son club saoudien Al-Nassr en juin dernier, qui lui rapporterait 400 millions de dollars. Selon Bloomberg, Cristiano Ronaldo a gagné plus de 550 millions de dollars en salaires entre 2002 et 2023, auxquels s'ajoutent des contrats publicitaires lucratifs avec Nike, Armani ou Castrol.