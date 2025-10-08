La Suède a un nouveau gardien! Viktor Johansson, portier de Stoke City, a été propulsé numéro 1 après le coup de sang de Robin Olsen. Pas de quoi le perturber, bien au contraire, assure-t-il à quelques jours d'affronter la Suisse.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le gardien de la Suède a claqué la porte de la sélection, à quelques jours d'affronter la Suisse! Pas franchement convaincant lors des deux premiers matches en Slovénie et au Kosovo, Robin Olsen, âgé de 35 ans, avait été publiquement remis en question par son sélectionneur Jon Dahl Tomasson, et plutôt que de prendre le risque de se retrouver sur le banc, l'expérimenté portier a préféré s'en aller, critiquant fortement son coach au passage. L'épisode, fortement médiatisé, n'a pas amené un climat positif autour d'une sélection déjà impactée par son mauvais début de campagne qualificative (un point en deux matches).

Alors, forcément, la Suède a dû se trouver un nouveau numéro 1 et il n'y a pas vraiment eu de suspense: Viktor Johansson, portier de Stoke City, gardera la cage suédoise vendredi face à la Suisse (20h45). Âgé de 27 ans, il n'est pas un inconnu, puisqu'il compte déjà neuf sélections et était le titulaire lors de toute la campagne de Ligue des Nations 2024 (cinq victoires, un nul face à la Slovaquie). Un gardien fiable, pas génial, mais qui sait faire son boulot.

Y a-t-il toutefois un risque qu'il ait été déstabilisé par tout le cirque autour de son poste ces derniers jours? Il assure que non. «C’est une immense fierté de devenir numéro 1, et j’ai vraiment hâte», a déclaré Viktor Johansson cette semaine devant la presse suédoise.

«Je ne me mêlerai pas de ce qu'ils se disent»

Qu'a-t-il pensé des critiques de Robin Olsen envers le sélectionneur Jon Dahl Tomasson? La réponse, évidemment, est faite de langue de bois. «Ce que Jon dit lui appartient, et ce que Robin dit lui appartient. Je ne me mêlerai pas de ce qu’ils se disent.»

A-t-il échangé avec l'ancien numéro 1 depuis l'annonce de son départ? La réponse est non. «C’est son choix et ce n’est pas là-dessus que je me concentre. Je n’ai parlé à personne. J’ai une épouse très enceinte à la maison… donc non, j'ai autre chose à penser. Je n'ai eu de contact avec personne.»

Viktor Johansson reconnaît tout de même que l’absence de Robin Olsen se fait logiquement sentir: «Oui, bien sûr. Cela se remarque. C’est évidemment triste. Robin a compté énormément. Il a été exceptionnel pendant dix ans. Mais maintenant, il faut regarder vers l’avant. Noel Törnqvist est arrivé, un gars super, et c’est un excellent gardien également. De toute façon, nous avons toujours eu de très bonnes relations entre gardiens depuis que je suis appelé en sélection.»

«Nous avons tout entre nos mains»

Concernant l’enjeu du groupe de qualification, les Suédois sont dans une position délicate après un match nul contre la Slovénie et une défaite face au Kosovo. Mais Viktor Johansson reste optimiste: «Nous avons tout entre nos mains! On peut le voir comme à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je choisis le positif. Je sais que ma performance sera observée vendredi, mais je ne suis pas seul: nous sommes une équipe et je ressent le soutien de tout le monde.