Énorme bévue de l'ancien international italien de football Alessandro Del Piero. Invité par l’équipementier, dont il est ambassadeur, l'ancien défenseur de désormais 50 ans a dévoilé par mégarde les nouveaux maillots de plusieurs équipes pour le Mondial 2026.

Les maillots du Mondial 2026 ont fuité!

Alessandro Del Piero a fait une petite gaffe... lourde de conséquences. Photo: Getty Images

Blick Sport

Alessandro Del Piero a devancé la communication de l'équipementier Adidas. En visite du côté de la firme allemande, il a eu l'occasion de découvrir les nouveaux maillots de la prochaine Coupe du monde en exclusivité. Sauf que l'ancien défenseur italien s'en est tellement réjoui qu'il a publié une photo sur ses réseaux sociaux. En moins de quelques minutes, elle avait déjà fait le tour du monde. Sa suppression n'aura rien changé.

Sur la photo, on voit notamment, exposés sur des mannequins, les maillots de l’Argentine, championne du monde en titre, de l’Allemagne, de l’Espagne, du Japon, du Mexique ou encore de l’Italie. Toutes ces nations n’ont pas encore validé leur billet pour la prochaine Coupe du monde, mais leurs tenues semblent déjà prêtes.

Adidas devra être plus vigilant par la suite pour conserver l'effet de surprise...