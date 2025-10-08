Memphis Depay, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection néerlandaise, manquera le match contre Malte à la suite du vol de son passeport. Ronald Koeman, sélectionneur des Pays-Bas, a confirmé que le joueur ne sera pas titulaire.

1/5 Memphis Depay (g.) ne sera pas titulaire lors du match de qualification pour la Coupe du monde contre Malte. Photo: IMAGO/ANP

Andri Bäggli

Le recordman de buts néerlandais Mephis Depay était attendu dans le onze de départ des Pays-Bas pour le match de qualification à la Coupe du monde contre Malte, mais l’attaquant ne sera finalement pas titulaire, pour une raison pour le moins inhabituelle: il a perdu son passeport et est arrivé en retard à la réunion d’équipe, a expliqué Ronald Koeman en conférence de presse.

« Il voulait aller à l’aéroport, mais n’a pas pu trouver son passeport, donc ça allait être compliqué de prendre l’avion», a déclaré l'entraîneur de la sélection néérlandaise lundi. «Même si tu es Memphis Depay, tu ne peux pas passer».

Le passeport a été volé

En réalité, le passeport a été volé. Memphis Depay, qui joue actuellement aux Corinthians São Paulo, a dû attendre un «document d’urgence» pour rejoindre les Pays-Bas. La fédération néerlandaise KNVB précise que le joueur n’a pas simplement égaré son passeport, mais en a été victime d’un vol.

Malgré tout, Koeman ne fera aucune exception: «Il ne sera pas titulaire contre Malte. Tout le monde peut être en retard une fois, mais pas lorsqu’on doit jouer un match». L’entraîneur n’a pas précisé si Memphis Depay pourrait être titularisé pour le deuxième match de la trêve internationale, à domicile contre la Finlande.

Actuellement, les Oranje sont bien partis pour une qualification directe à la Coupe du monde: après quatre matches, ils occupent la première place du groupe G, à égalité de points avec la Pologne, mais avec un match en moins. Leur adversaire de dimanche, Malte, est lanterne rouge du groupe.