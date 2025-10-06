Valises easyJet, bonnets et... même un chien! La Nati a pris ses quartiers à Saint-Gall avant de s’envoler pour la Suède et la Slovénie. Un rassemblement entre retrouvailles, petits oublis et un forfait de dernière minute.

Un joueur de la Nati arrive avec son chien, un déclare forfait, deux sont en retard

1/25 Le capitaine Granit Xhaka prend le temps de signer des autographes. Photo: TOTO MARTI

Carlo Steiner , Lucas Werder et Toto Marti

Jusqu’à leur départ pour la Suède jeudi, les joueurs de la Nati vont préparer tout à l'est de la Suisse leurs deux prochains matchs à l’extérieur: vendredi à Stockholm, puis lundi à contre la Slovénie (tous deux à 20h45).

Habituellement logée à Abtwil lors de ses séjours dans la région, la sélection nationale a cette fois posé ses valises à l’hôtel Einstein, en plein cœur de la vieille ville de Saint-Gall. Cet ancien bâtiment industriel, autrefois dédié à la broderie, est aujourd’hui un lieu de rencontre prisé des personnalités locales.

Le nouveau sélectionné Adrian Bajrami, bien malheureux avec le FC Lucerne contre Sion samedi, arrive avec une minuscule valise, conforme aux standards les plus stricts des compagnies aériennes à bas coût. « Je suis modeste», plaisante le défenseur lucernois. Gregor Kobel, lui, s’est montré un peu moins minimaliste: bonnet vissé sur la tête malgré les onze degrés ambiants, le gardien zurichois vérifie scrupuleusement qu’il n’a rien oublié en descendant de voiture… avant de manquer de repartir sans ses écouteurs, sauvés in extremis par son chauffeur.

Simon Sohm doit déclarer forfait

Toutes les stars de la Nati ne bénéficient pas d’un service de transport dédié. Silvan Widmer, par exemple, conduit lui-même jusqu’à Saint-Gall avant de laisser sa voiture à son épouse Céline, repartie ensuite avec leurs deux filles et le chien. Cedric Itten et Vincent Sierro sont, eux, déposés par l’épouse du premier, Nina.

Un des joueurs convoqués a en revanche dû renoncer: Simon Sohm (AC Fiorentina) souffre d’une fasciite plantaire, communément appelée «talon du coureur». Déjà absent lors du match d'Europa League face à Sigma Olomouc (2-0) et de la rencontre de Serie A contre l’AS Rome (1-2), il ne rejoindra pas la sélection. Aucun remplacement n’est prévu pour l’instant, indique l’ASF.

Les joueurs étaient attendus à l’hôtel avant 14h, mais le duo de Séville, Djibril Sow et Ruben Vargas, brillants vainqueurs du FC Barcelone (4-1) ce week-end, s’est fait désirer. Les deux hommes sont arrivés peu avant 15h, contrairement à Ricardo Rodriguez (Betis), lequel était à l'heure.

Lundi à 17 h, l’équipe effectuera son premier entraînement public au Kybunpark de Saint-Gall. Les séances suivantes se tiendront à huis clos.