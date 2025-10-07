La Suisse ne devra pas seulement surveiller les flèches suédoises Alexander Isak, Anthony Elanga et Viktor Gyökeres vendredi à Stockholm. Dans l’ombre des stars offensives, un certain Daniel Svensson s’impose comme une véritable machine.

Daniel «Terminator» Svensson est sur une série de 21 matches consécutifs de 90 minutes! Photo: imago/Bildbyran

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La Suède n'a plus de gardien et ne compte qu'un point après ses déplacements à Ljubljana et Pristina, sur la route de la Coupe du monde 2026. Son sélectionneur Jon Dahl Tomasson est contesté. Tout ceci est incontestable. Mais les Vikings ne sont de loin pas éliminés: en remportant six points en ce mois d'octobre, ils feraient douter la Suisse et reviendraient pleinement dans la course. Rien n'est fait, même si la Nati se trouve dans une position favorable avant de s'envoler pour Stockholm y affronter les Suédois vendredi (20h45).

Si l'attaque suédoise a très forte allure, en tout cas sur le papier, avec Anthony Elanga, Alexander Isak et Viktor Gyökeres, la Nati devra aussi se méfier d’un autre homme, moins connu, mais pas moins redoutable: Daniel Svensson.

Le jeune Suédois fait le bonheur du Borussia Dortmund en ce début de saison. Photo: Getty Images

À 23 ans, le latéral de Dortmund vient de disputer 21 matchs consécutifs dans leur intégralité, sans jamais sortir! Une régularité bluffante, qui a poussé son club à publier une photo de lui mi-homme, mi-machine, façon Terminator. «Je ne sais pas si c’est une comparaison juste, mais j’ai trouvé ça marrant», a souri le Suédois cette semaine en conférence de presse.

Si Daniel Svensson est infatigable et très fiable, il montre aussi de belles qualités dans le jeu, qui lui valent cette position de titulaire indiscutable dans l'un des plus grands clubs d'Europe.

Le joueur qui court le plus en Bundesliga

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Depuis le début de la saison, Daniel Svensson est le joueur ayant parcouru la plus grande distance en Bundesliga: près de 75 kilomètres en six matchs!

«J'ai vu passer cette statisitque l'autre jour. C'est gratifiant, bien sûr, mais je n'y pense pas. Ça fait partie de mon jeu, de pouvoir couvrir de grandes zones», assure celui qui espère bien débuter face à la Nati vendredi, que la Suède joue à trois ou à quatre derrière, ce qui n'est pas encore acquis. Il peut d'ailleurs évoluer aussi bien en piston gauche que strictement latéral. Les duels face à Dan Ndoye et Ruben Vargas promettent d'être explosifs!



