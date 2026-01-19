DE
FR

Le Serbe semble en forme
Novak Djokovic impérial pour son entrée en lice à Melbourne

Novak Djokovic (ATP 4) a maîtrisé son sujet lundi à Melbourne. Le plus grand tennisman de tous les temps, en quête d'un 25e trophée du Grand Chelem, s'est aisément imposé au premier tour de l'Open d'Australie.
Publié: 14:17 heures
Novak Djokovic a maîtrisé son sujet lundi à Melbourne
Photo: Aaron Favila
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Dans le dernier match de la journée sur le Central mais le tout premier de la saison pour lui, le décuple vainqueur du tournoi l'a emporté 6-3 6-2 6-2 contre l'Espagnol Pedro Martinez (ATP 71). Il affrontera au prochain tour l'Italien Francesco Maestrelli (ATP 141), issu des qualifications.

En entrant sur le court pour disputer son 21e Open d'Australie, le Serbe de 38 ans a égalé le record de participations à Melbourne de son ancien rival Roger Federer, retraité depuis 2022. Il est présent pour la 81e fois dans le tableau final d'un tournoi du Grand Chelem, égalant là encore un record partagé par Federer et l'ex-12e mondial Feliciano Lopez.

