Coup de tonnerre à Cincinnati : Novak Djokovic, trois fois vainqueur du tournoi, a été battu samedi par l'Argentin Thiago Agustin Tirante. Diminué physiquement, le Serbe a perdu 2-6 6-4 6-4 dès son entrée en lice.

ATS Agence télégraphique suisse

L'ancien no 1 mondial Novak Djokovic a été éliminé dès son entrée en lice au Masters 1000 de Cincinnati (États-Unis) par l'Argentin Thiago Agustin Tirante, 50e mondial, samedi. Le match a été marqué par les difficultés physiques du Serbe.

Djokovic, 39 ans, a parfaitement entamé la rencontre avant de progressivement montrer des signes de fatigue, s'inclinant 2-6 6-4 6-4 pour son premier match depuis sa demi-finale perdue à Wimbledon face à Jannik Sinner, il y a un mois.

Dans le premier set, l'actuel no 5 mondial a fait le break à 4-2 avant de sauver deux balles de débreak dans le jeu suivant, mais la chaleur de Cincinnati (29°C et 72% d'humidité) a commencé à peser sur l'homme aux 24 titres en Grand Chelem dans la deuxième manche.

«Dkojo» s'est notamment tenu les jambes à 1-1, dans un jeu long de 18 minutes et 40 secondes, durant lequel Tirante a obtenu quatre balles de break sans parvenir à en convertir une seule. Après un temps mort médical à 2-1, Djokovic semblait toujours visiblement diminué et Tirante a alors progressivement pris le dessus.

L'Argentin de 25 ans s'est appuyé sur son service et ses frappes puissantes, avec notamment 13 aces et 40 coups gagnants, dont un coup droit mesuré à 193 km/h.

Après trois ans d'absence à Cincinnati, Djokovic, triple vainqueur du tournoi en 2018, 2020 et 2023, quitte donc prématurément le tournoi américain, à près de deux semaines du début de l'US Open. Tirante poursuit lui son parcours et affrontera au prochain tour l'Espagnol Martin Landaluce, 67e mondial, qui a battu plus tôt l'Italien Matteo Arnaldi (34e) 6-4 4-6 6-4.