L'ancien champion de tennis Lleyton Hewitt, désormais capitaine de l'équipe australienne de Coupe Davis, a été suspendu pour deux semaines par l'ITIA. Cette sanction fait suite à un incident avec un bénévole lors de la demi-finale contre l'Italie en novembre dernier.

Ramona Bieri

En 1999 et 2003, Lleyton Hewitt remportait la Coupe Davis avec l’Australie. Aujourd’hui capitaine de l’équipe nationale, il se retrouve sanctionné pour un incident survenu l’an dernier. L’International Tennis Integrity Agency (ITIA) a annoncé la suspension de Lleyton Hewitt pour deux semaines, à la suite d’une décision d’un tribunal arbitral indépendant. L’ancien numéro 1 mondial devra également s’acquitter d’une amende d’environ 16'000 francs suisses.

En cause: lors de la demi-finale de Coupe Davis contre l’Italie (0-2) en novembre dernier, lleyton Hewitt aurait poussé un bénévole de 60 ans chargé des contrôles antidopage. L’accusation repose sur des images vidéo, ainsi que sur plusieurs témoignages et interviews. Lleyton Hewitt a nié les faits, affirmant avoir agi en état de légitime défense. Le tribunal a toutefois estimé que son geste «ne répond pas aux exigences de la légitime défense», et l’a sanctionné.

«Je ne vais pas me laisser distraire par cela»

Durant sa suspension, Lleyton Hewitt n’aura pas le droit de participer à des activités liées au tennis, que ce soit en tant qu’entraîneur, joueur ou capitaine de Coupe Davis. Mais l’Australien bénéficie d’un certain répit: la sanction ne prendra effet que du 24 septembre au 7 octobre. Il pourra donc diriger son équipe lors du 2e tour de Coupe Davis face à la Belgique, programmé les 12 et 13 septembre à Sydney.

Interrogé en conférence de presse, Lleyton Hewitt a déclaré: «Je ne vais pas me laisser distraire par cela». Selon la presse australienne, il envisage de faire appel de la décision.