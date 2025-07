Le No 1 mondial n'a cessé de clamer son innocence, expliquant qu'il avait été contaminé lors d'un massage. Photo: Getty Images

Le No 1 mondial Jannik Sinner va à nouveau collaborer avec son ancien préparateur physique Umberto Ferrara, a annoncé mercredi son entourage. Il avait été limogé à l'été 2024 après la révélation de contrôles positifs de l'Italien à un anabolisant. «Jannik Sinner a embauché Umberto Ferrara comme préparateur physique avec effet immédiat», a écrit dans un communiqué de presse Avima, la société de management qui représente le récent vainqueur de Wimbledon.

Depuis la révélation à l'été 2024 des contrôles positifs de Jannik Sinner au clostebol, le No 1 mondial n'a cessé de clamer son innocence, expliquant qu'il avait été contaminé lors d'un massage prodigué par un membre de son entourage.

Si l'origine accidentelle de la contamination a été reconnue par les autorités antidopage, l'Agence mondiale antidopage a tout de même infligé à l'Italien une suspension négociée avec lui de trois mois entre février et mai 2025, au titre de sa responsabilité envers son entourage.

Un «excellent préparateur»

S'il a rapidement licencié Umberto Ferrara et son physiothérapeute, Giacomo Naldi, après la révélation de ses contrôles positifs, Jannik Sinner avait tout de même qualifié le premier «d'excellent préparateur» en marge des Finales ATP de Turin en novembre 2024.

Ce dernier, qui a collaboré avec l'ex-membre du top 10 Matteo Berrettini ces derniers mois, a pour sa part rejeté la responsabilité de la contamination de Jannik Sinner sur Giacomo Naldi. Auprès de la «Gazzetta dello Sport», Umberto Ferrara avait reconnu en avril utiliser «depuis des années» un spray contenant du clostebol «car il m'a été prescrit par un médecin spécialiste pour soigner une pathologie chronique».

Mais «je ne l'ai pas confié à Giacomo Naldi, je lui ai suggéré de l'utiliser pour soigner une coupure qui ne cicatrisait pas et qui compliquait son travail. J'ai été très clair en lui communiquant la nature de ce produit et la nécessité qu'il ne devait en aucun cas entrer en contact avec Jannik. J'en ai autorisé l'usage uniquement dans ma salle de bain personnelle», a soutenu Umberto Ferrara.

«Un rôle important»

La décision de réembaucher ce dernier a été prise «en plein accord avec l'équipe de management de Jannik et dans le cadre de la préparation pour (...) le Masters 1000 de Cincinnati et l'US Open», dont Jannik Sinner est tenant du titre, a expliqué Avima. «Umberto a joué un rôle important dans le développement de Jannik, et son retour reflète un souci renouvelé de continuité et de performance au plus haut niveau», a conclu la société de management.