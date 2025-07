Jannik Sinner a remporté dimanche son premier Wimbledon Photo: Tolga Akmen

ATS Agence télégraphique suisse

Le no 1 mondial a détrôné le double tenant du titre Carlos Alcaraz, battu 4-6 6-4 6-4 6-4 en finale sur le gazon londonien. Il affiche désormais quatre titres du Grand Chelem à son palmarès.

L'Italien de 23 ans peut savourer une douce revanche, cinq semaines après avoir subi une défaite mortifiante en finale à Roland-Garros face à son grand rival espagnol. Il avait alors mené deux sets à zéro, manquant même trois balles de titre.

«Si c'était resté dans ma tête, j'imagine que je ne serais pas sur le point de rejouer une finale», avait-il d'ailleurs glissé avec malice vendredi après sa victoire sur le septuple vainqueur du tournoi Novak Djokovic en demi-finale à Church Road.

Plus jeune joueur à atteindre quatre finales consécutives en Grand Chelem, Jannik Sinner a d'ailleurs témoigné d'une sacrée force mentale dimanche. Même si le scénario de cette finale londonienne fut loin d'épouser celui de la finale de Roland-Garros, qui avait duré 5h29' (3h04' de jeu «seulement» dimanche).

Le déroulement de la première manche en aurait ainsi découragé plus d'un. Carlos Alcaraz l'a empochée en gagnant les quatre derniers jeux, après s'être retrouvé mené 4-2. Et le double champion de Roland-Garros l'a conclue sur une merveille de contre de revers armé après une improbable glissade.

Carlos Alcaraz pas assez tranchant

Mais Jannik Sinner est resté insensible à ce coup de génie. Il a repris tout de suite la main en signant le break d'entrée dans la seconde manche. Plus constant à l'échange, plus décisif dans ses attaques, il n'a plus laissé que des miettes à un Carlos Alcaraz pas suffisamment tranchant.

L'Espagnol ne s'est ainsi procuré que trois balles de break dans les trois dernières manches, dont deux à 4-3 au quatrième set. Jannik Sinner les a toutes effacées, serrant sa garde dans le «money time» pour aller chercher un quatrième trophée majeur après les trois conquis sur dur (Open d'Australie 2024 et 2025, US Open 2024).

Suspendu trois mois pour dopage dans la foulée de son deuxième sacre à Melbourne, Jannik Sinner avait peut-être fini par payer son manque de compétition à Paris, lui qui n'avait disputé qu'un seul tournoi avant Roland-Garros. Son élimination dans la foulée au 2e tour sur le gazon de Halle lui aura fait le plus grand bien.

Jannik Simmer miraculé face à Grigor Dimitrov

Le no 1 mondial, qui n'avait jusqu'ici atteint qu'une seule fois le dernier carré à Londres (en 2023), n'oubliera par ailleurs pas que la chance fut de son côté durant cette quinzaine. Grigor Dimitrov n'avait-il pas remporté les deux premiers sets de leur 8e de finale avant d'abandonner sur blessure?

Carlos Alcaraz, qui rêvait de signer un deuxième doublé Roland-Garros/Wimbledon consécutif, n'a pu que constater la supériorité de son adversaire. L'Espagnol de 22 ans, qui accusera 3430 points de retard sur Jannik Sinner lundi au classement ATP, avait gagné ses cinq premières finales de Grand Chelem. Sa fabuleuse série a pris fin dimanche, face à un Jannik Sinner impérial.