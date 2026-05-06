DE
FR

Les Suissesses en forme
Viktorija Golubic et Rebeka Masarova passent le premier tour à Rome

Il y aura au moins trois Suissesses au 2e tour du WTA 1000 de Rome. Viktorija Golubic et Rebeka Masarova ont remporté leur premier match mercredi. Elles rejoignent Belinda Bencic, exemptée du premier tour.
Publié: il y a 19 minutes
1/2
Viktorija Golubic s'est imposée...
Photo: imago/AFLOSPORT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Il y aura au moins trois Suissesses au 2e tour du WTA 1000 de Rome. La Zurichoise Viktorija Golubic (WTA 90) et la Bâloise Rebeka Masarova (160) ont remporté leur premier match mercredi.

Elles rejoignent Belinda Bencic (12), exemptée de 1er tour et qui affrontera la Canadienne Bianca Andreescu (137) jeudi. La Grisonne Simona Waltert (91), opposée à l'Ukrainienne Yuliia Starodubtseva (57) pourrait elle aussi rallier le 2e tour.

Golubic a été la première à s'imposer mercredi en venant facilement à bout de la qualifiée italienne Federica Urgesi 6-1 6-1 (410). C'est la première fois cette année que la Zurichoise de 33 ans parvient à passer un tour dans la catégorie WTA 1000.

Malgré deux jeux concédés sur son service, elle n'a pas tremblé face à une adversaire fébrile, surtout sur ses propres engagements. L'Italienne n'est en effet jamais parvenue à gagner l'un de ses jeux de service.

Golubic affrontera l'Australienne Maya Joint (34) au tour suivant, contre qui elle n'est jamais sortie vainqueure en deux confrontations. Elle tentera de rallier pour la première fois le 3e tour du tournoi romain.

La pluie retarde le jeu

Rebeka Masarova a pris plus de temps pour venir à bout de la Russe Oksana Selekhmeteva (84). Issue des qualifications, la Bâloise de 26 ans a remporté un troisième match en trois jours, s'imposant 7-5 5-7 6-1.

La rencontre a été interrompute une heure et demie en raison de la pluie qui s'est abattue sur le Foro Italico. Masarova a déroulé dès la reprise pour rejoindre le 2e tour, où elle affrontera elle aussi une Canadienne, Leylah Fernandez (25).

Découvrez nos contenus sponsorisés
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus