Il y aura au moins trois Suissesses au 2e tour du WTA 1000 de Rome. Viktorija Golubic et Rebeka Masarova ont remporté leur premier match mercredi. Elles rejoignent Belinda Bencic, exemptée du premier tour.

Viktorija Golubic et Rebeka Masarova passent le premier tour à Rome

Viktorija Golubic et Rebeka Masarova passent le premier tour à Rome

ATS Agence télégraphique suisse

Il y aura au moins trois Suissesses au 2e tour du WTA 1000 de Rome. La Zurichoise Viktorija Golubic (WTA 90) et la Bâloise Rebeka Masarova (160) ont remporté leur premier match mercredi.

Elles rejoignent Belinda Bencic (12), exemptée de 1er tour et qui affrontera la Canadienne Bianca Andreescu (137) jeudi. La Grisonne Simona Waltert (91), opposée à l'Ukrainienne Yuliia Starodubtseva (57) pourrait elle aussi rallier le 2e tour.

Golubic a été la première à s'imposer mercredi en venant facilement à bout de la qualifiée italienne Federica Urgesi 6-1 6-1 (410). C'est la première fois cette année que la Zurichoise de 33 ans parvient à passer un tour dans la catégorie WTA 1000.

Malgré deux jeux concédés sur son service, elle n'a pas tremblé face à une adversaire fébrile, surtout sur ses propres engagements. L'Italienne n'est en effet jamais parvenue à gagner l'un de ses jeux de service.

Golubic affrontera l'Australienne Maya Joint (34) au tour suivant, contre qui elle n'est jamais sortie vainqueure en deux confrontations. Elle tentera de rallier pour la première fois le 3e tour du tournoi romain.

La pluie retarde le jeu

Rebeka Masarova a pris plus de temps pour venir à bout de la Russe Oksana Selekhmeteva (84). Issue des qualifications, la Bâloise de 26 ans a remporté un troisième match en trois jours, s'imposant 7-5 5-7 6-1.

La rencontre a été interrompute une heure et demie en raison de la pluie qui s'est abattue sur le Foro Italico. Masarova a déroulé dès la reprise pour rejoindre le 2e tour, où elle affrontera elle aussi une Canadienne, Leylah Fernandez (25).