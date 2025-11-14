Auger-Aliassime défiera Alcaraz en demi-finales

Félix Auger-Aliassime (ATP 8) a décroché le dernier ticket pour les demi-finales du Masters ATP de Turin. Le Canadien a dominé Alexander Zverev 6-4 7-6 (7/4) dans le dernier match du Round Robin pour gagner le droit de défier Carlos Alcaraz samedi.

Le Canadien rejoint Carlos Alcaraz en demi. Photo: imago/LaPresse

Sorti dès la phase de poules en 2022 pour sa seule précédente participation, Félix Auger-Aliassime figure donc pour la première fois dans le dernier carré des ATP Finals. Une récompense logique pour le Québécois, qui est le joueur ayant gagné le plus de matches en indoor depuis le début de la décennie (85 désormais).

Le finaliste du récent Masters 1000 de Paris fera forcément figure d'outsider en demi-finale. Il a certes battu à trois reprises Carlos Alcaraz, dont une dans des conditions de jeu similaires (en demi-finale à Bâle en 2022). Mais il a perdu les quatre derniers duels livrés face à l'actuel no 1 mondial.

3 sur 3 pour Sinner

Jannik Sinner a décroché quant à lui un troisième succès en trois matches dans le Round Robin, comme Carlos Alcaraz. Assuré avant d'entamer ce match de terminer en tête de ce groupe Björn Borg et d'affronter Alex De Minaur (ATP 7) en demi-finale, le no 2 mondial a dominé l'Américain Ben Shelton (ATP 5) 6-3 7-6 (7/3).

L'Italien aborde ce week-end avec les faveurs de la cote, même s'il ne peut plus espérer déloger Carlos Alcaraz de la 1re place mondiale. Il a cueilli vendredi son 29e succès consécutif en indoor sur dur, et le huitième d'affilée dans le cadre du Masters ATP. Il en est à 16 sets remportés consécutivement à Turin...