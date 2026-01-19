L'équipe de Suisse n'aura pas la tâche facile dans les qualifications de la Billie Jean King Cup. La troupe du capitaine Heinz Günthardt en découdra avec la République tchèque.

La Suisse n'aura pas la tâche facile à la Billie Jean King Cup

La Suisse n'aura pas la tâche facile à la Billie Jean King Cup

ATS Agence télégraphique suisse

Les Suissesses auront certes l'avantage d'évoluer à domicile les 10/11 ou 11/12 avril prochains, selon le tirage au sort effectué lundi. Mais la formation tchèque est redoutable, avec huit joueuses classées parmi les 100 meilleures du monde dont deux membres du Top 20 (Linda Noskova et Karolina Muchova).

La Suisse et la République tchèque avaient dû batailler en play-off l'automne dernier pour obtenir le droit d'évoluer dans le groupe mondial en 2026. Les Suissesses avaient dominé la Slovaquie et l'Argentine sur la terre battue de Cordoba malgré l'absence de leur cheffe de file Belinda Bencic.

Swiss Tennis doit encore déterminer où se déroulera cette rencontre, dont le vainqueur se qualifiera pour le tournoi final prévu à la fin septembre en Chine. Ce duel devrait toutefois logiquement se dérouler à Bienne, dans la Swiss Tennis Arena.