Une entame presque sans histoire pour Aryna Sabalenka à Melbourne

La no 1 mondiale assure

Aryna Sabalenka: marchera-t-elle sur les traces de Martina Hingis ? Photo: LUKAS COCH

ATS Agence télégraphique suisse

Il n’y a pas eu de mauvaise surprise dimanche à Melbourne pour Aryna Sabalenka. La no 1 mondiale a entamé sa quinzaine à l’Open d’Australie de la meilleure des manières.

En route vers un triplé que Martina Hingis a été la dernière à signer en 1999, la Bélarusse s’est imposée 6-3 6-2 devant Sloane Stephens (WTA 81). Elle a toutefois connu une petite alerte face à la lauréate de l’US Open 2017. Après avoir gagné les quatre premiers jeux de la rencontre, elle a dû écarter une balle de... 4-4. Une fois ce point gagné face à une Américaine qui ne cesse de courir vers son glorieux passé, elle a déroulé pour s’avancer vers son deuxième tour contre l’Espagnole Jessica Bouzas Maneiro (WTA 54).

Cette première journée sans aucun joueur suisse en lice – Belinda Bencic et Dominic Stricker joueront lundi, Stan Wawrinka et Viktorija Golubic mardi – a été perturbée par la pluie. Le triple vainqueur du Geneva Open Casper Ruud (no 6) a toutefois pu passer entre les gouttes. Sous le toit de la Rod Laver Arena, le Norvégien a dû aller à la limite des cinq sets pour vaincre 6-3 1-6 7-5 2-6 6-1 l’Espagnol Jaume Munar (ATP 62). Il devra cependant élever le curseur pour éviter toute mauvaise surprise dans un deuxième tour qui devrait l’opposer à Jakub Mensik (ATP 48), ce Tchèque de 19 ans qui fait déjà peur.