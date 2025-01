Belinda Bencic s'est mariée en secret

1/4 Belinda Bencic et Martin Hromkovic se sont dit «oui». Photo: AFP

Ramona Bieri

La semaine prochaine, Belinda Bencic entamera son premier tournoi du Grand Chelem en tant que maman. Sa fille Bella a vu le jour en avril dernier. Le papa n'est autre que Martin Hromkovic, partenaire et entraîneur de fitness de longue date de la joueuse.

Peu après l'annonce publique de sa grossesse en novembre 2023, son compagnon a fait sa demande en mariage dans le cadre romantique des Maldives. A l'époque, Belinda Bencic avait simplement partagé sur Instagram une photo en noir et blanc sur laquelle on voyait les mains des deux amoureux avec une bague de fiançailles.

Avant le début du tournoi de Melbourne, le couple a dévoilé qu'il s'était marié en secret. Et ce depuis un certain temps déjà. «Belinda et Martin se sont mariés civilement pendant la grossesse», confirme le management de la joueuse à «20 Minuten». Le mariage officiel, avec tout ce que cela implique, devrait suivre plus tard cette année ou l'année prochaine.

Lapsus à la télévision

Le couple lui-même ne s'est pas encore exprimé sur le mariage. Jeudi soir, Belinda Bencic a été invitée dans l'émission «Gredig direkt» de la SRF. Et n'a toutefois pas pu se retenir de se confier sur le sujet. Lorsqu'il a été question de la prise en charge de Bella, elle a déclaré: «J'ai une confiance totale en mon mari et en ma maman.»

La Suissesse a fait son retour sur le circuit en octobre. Depuis, sa fille Bella l'accompagne partout. Même en Australie. La joueuse de Suisse orientale, actuelle 421e mondiale grâce à un classement protégé, y affrontera la Lettone Jelena Ostapenko (27e, WTA 17) au premier tour.