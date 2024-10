La nouvelle vie de Belinda Bencic sur le circuit

Belinda Bencic a fait son retour sur le circuit à Hambourg. Sa fille Bella, âgée de six mois, était également de la partie. Elle a dormi sur le court dans sa poussette, tandis que sa maman faisait sensation.

La petite Bella est omniprésente lors du retour de Belinda Bencic. Elle participe même aux séances d'étirement de sa maman. Photo: Instagram 1/5

Carlo Steiner

Belinda Bencic a réussi son retour après son congé maternité. Lors du tournoi ITF 75 à Hambourg, elle a battu sans trembler la tenante du titre russe Julia Avdeeva en deux sets mercredi, avant de se faire sortir ce jeudi par la Finlandaise Anastasia Kulikova. Il faut dire que ces deux matches se sont déroulés dans un contexte complètement nouveau pour la Suissesse: sa vie professionnelle se conjugue désormais avec la présence de sa fille, Bella.

Âgée de six mois, celle-ci a d'ailleurs assisté de près au premier match de sa maman. Son papa Martin Hromkovic a observé le jeu à quelques mètres du terrain, poussette au bout du bras. «Elle a dormi pendant tout le match», a raconté la Suissesse lors d'un point presse après sa victoire.

Lors de la balle de match, Bella s'est toutefois réveillée et a fait le bonheur de sa mère en s'étirant. «Se changer les idées après les matches est actuellement plus amusant», écrit la joueuse de 27 ans en légende d'une photo sur Instagram sur laquelle on la voit faire ses étirements en compagnie de sa fille.

Les grands-parents réquisitionnés

Belinda Bencic et son mari veulent relever le défi de la parentalité sur le circuit WTA sans faire appel à des professionnels. Conséquences: les grands-parents ne sont pas près de se reposer. Il existe un «plan de tournoi pour les grands-mères», a plaisanté la joueuse. «En Australie la semaine prochaine, ma mère m'accompagnera, mais cette semaine, il n'y a que nous. Nous y arriverons aussi.»

La famille semble déjà s'être parfaitement adaptée aux nouvelles circonstances. Et la petite Bella va aussi poursuivre son adaptation. Sa maman en est certaine: «Elle a souvent voyagé en voiture et elle a aussi pris l'avion pour la première fois. Nous sommes très simples, donc les enfants le seront probablement aussi.» Même avec bébé, la famille fait donc la navette entre la Suisse, la Slovaquie et Monaco, où Belida Bencic s'est récemment entraînée.

Outre sa vie privée, un changement est également intervenu avec son entraîneur. L'ancienne numéro 4 mondiale travaille à nouveau, depuis environ un mois, avec Iain Hughes, qui l'avait déjà coachée de 2017 à 2018. Le Gallois est aussi présent à Hambourg. Au 2e tour, Belinda Bencic affrontera jeudi après-midi la Finlandaise Anastasia Kulikova (WTA 296).

Après Hambourg, la Saint-Galloise jouera la semaine prochaine au tournoi ITF 75 de Petange (Lux), avant d'affronter la Serbie avec l'équipe suisse à la Billy Jean King Cup de Bienne (15 et 16 novembre).