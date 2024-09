Belinda Bencic est devenue maman pour la première fois en avril. Elle parle maintenant de son retour - et de sa nouvelle vie avec sa fille Bella.

Belinda Bencic parle de sa fille Bella et de son come-back

Marco Mäder

Elle rayonne, ses yeux brillent. Belinda Bencic (27 ans) semble heureuse. Depuis avril, elle est maman d'une petite fille, Bella. Dans un entretien avec Sascha Ruefer, la joueuse de tennis parle de sa nouvelle vie sur SRF. «Chaque jour apporte quelque chose de nouveau, c'est magnifique», s'enthousiasme-t-elle. «Nous sommes tellement heureux et nous ne pouvons plus imaginer la vie sans elle».

Pendant sa prestation dans l'émission «Sportpanorama», la petite Bella est à la maison chez «Mamie». Le fiancé de Belinda Bencic, Martin Hromkovic, est assis dans le public. «Nous avons de la chance. Elle fait déjà ses nuits de temps en temps», explique Belinda Bencic. «Actuellement, elle adore prendre des bains».

Belinda Bencic reviendra peut-être déjà en novembre sur le circuit.

Selon elle, la décision de devenir maman maintenant - alors qu'elle est encore en pleine carrière - a été prise en toute connaissance de cause.«"Et il était clair que je reviendrai ensuite. J'ai 27 ans, je me sens bien, j'ai encore quelques bonnes années devant moi sur la tournée. Je suis très heureuse de la façon dont nous faisons les choses».

La star du tennis Belinda Bencic donne un aperçu de sa vie de mère. Photo: Getty Images 1/5

Et quand la joueuse de Flawil reviendra-t-elle sur le court? Sans doute bientôt. «L'objectif est toujours la Billie Jean King Cup en novembre. Jouer au tennis, c'est comme faire du vélo, ça ne s'oublie pas. Mais je dois être encore plus en forme. Je suis aussi encore en plein allaitement. Il faut en tenir compte. Martin adapte mon plan de condition physique en conséquence. Mon corps se sent bien».

Maman Belinda sera donc bientôt de retour sur la grande scène du tennis. Et elle continue de rêver grand: «Mon objectif est toujours le titre du Grand Chelem», dit-elle. Avant d'éclater de rire.