Belinda Bencic et Stan Wawrinka seront opposés à l'Argentine en quarts de finale de la United Cup. La tâche s'annonce difficile.

La Suisse affrontera finalement l'Argentine en quarts de la United Cup

La Suisse affrontera finalement l'Argentine en quarts de la United Cup

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse affrontera finalement l’Argentine mercredi en quart de finale de la United Cup, et non la Grèce. Belinda Bencic sera opposée à Solana Sierra (WTA 66), et Stan Wawrinka à Sebastian Baez (ATP 43).

La Saint-Galloise (WTA 11), qui reste sur deux victoires en simple à Perth face à Leolia Jeanjean (WTA 103) et Jasmine Paolini (WTA 8), fera face à une joueuse argentine contre qui elle n'a jamais joué, et dont les meilleures performances de l'an dernier se limite à deux titres WTA 125 à Mallorque et Antalya sur le circuit secondaire.

De son côté, Stan Wawrinka (ATP 156) se frottera au vainqueur de l'ATP 500 de Rio de Janeiro en février dernier. Fort de son succès face à Arthur Rinderknech (ATP 29) et de sa solide prestation lors de sa défaite contre Flavio Cobolli (ATP 22), le Vaudois aux trois titres du Grand Chelem abordera ce duel avec confiance.

En cas d'égalité après les deux simples, un double mixte départagera les Suisses et les Argentins pour une place en demi-finale de la United Cup. Lors des précédentes rencontres, la paire composée de Belinda Bencic et de Jakub Paul l'avait emporté à deux reprises.