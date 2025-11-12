DE
FR

Il revient de loin
«FAA» cueille un premier succès et reste dans la course

Félix Auger-Aliassime (ATP 8) a cueilli le succès de l'espoir mercredi au Masters ATP de Turin. Il a vaincu l'Américain Ben Shelton (ATP 5) 4-6 7-6 (9/7) 7-5.
Publié: 17:31 heures
|
Dernière mise à jour: 17:36 heures
Partager
Écouter
1/2
Félix Auger-Aliassime est toujours en vie de ce Masters ATP.
Photo: ALESSANDRO DI MARCO
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Logiquement battu en deux manches par Jannik Sinner (ATP 2) lundi, le Canadien a relancé ses actions en s'imposant pour la deuxième fois en deux duels face à Ben Shelton. Le finaliste du récent Masters 1000 de Paris a su renverser la partie après un premier set compliqué.

Félix Auger-Aliassime est même revenu de loin mercredi: on ne donnait pas cher de sa peau lorsqu'il a dû faire face à une balle de break à 6-4 4-3. Mais le Québécois a mieux négocié le tie-break, avant de faire la course en tête dans la manche décisive. Il a conclu son «come-back» sur le service de Ben Shelton, après deux balles de match manquées. Pour ses débuts dans le «tournoi des maîtres», Ben Shelton, 23 ans, a concédé une deuxième défaite en trois jours.

Duel de choc ce mercredi soir

«FAA» affrontera Alexander Zverev (ATP 3) vendredi lors de la dernière journée du Round Robin. Cette partie constituerait un véritable quart de finale si l'Allemand venait à s'incliner face à Jannik Sinner mercredi soir.

À lire aussi:
Mené et bousculé, Carlos Alcaraz renverse Taylor Fritz
Finales ATP
En demies ce mardi soir?
Mené et bousculé, Carlos Alcaraz renverse Taylor Fritz
Jannik Sinner réussit son entrée au Masters ATP
Facile succès pour l'Italien
Jannik Sinner réussit son entrée au Masters ATP
Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus