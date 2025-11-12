Félix Auger-Aliassime (ATP 8) a cueilli le succès de l'espoir mercredi au Masters ATP de Turin. Il a vaincu l'Américain Ben Shelton (ATP 5) 4-6 7-6 (9/7) 7-5.

«FAA» cueille un premier succès et reste dans la course

1/2 Félix Auger-Aliassime est toujours en vie de ce Masters ATP. Photo: ALESSANDRO DI MARCO

ATS Agence télégraphique suisse

Logiquement battu en deux manches par Jannik Sinner (ATP 2) lundi, le Canadien a relancé ses actions en s'imposant pour la deuxième fois en deux duels face à Ben Shelton. Le finaliste du récent Masters 1000 de Paris a su renverser la partie après un premier set compliqué.

Félix Auger-Aliassime est même revenu de loin mercredi: on ne donnait pas cher de sa peau lorsqu'il a dû faire face à une balle de break à 6-4 4-3. Mais le Québécois a mieux négocié le tie-break, avant de faire la course en tête dans la manche décisive. Il a conclu son «come-back» sur le service de Ben Shelton, après deux balles de match manquées. Pour ses débuts dans le «tournoi des maîtres», Ben Shelton, 23 ans, a concédé une deuxième défaite en trois jours.

Duel de choc ce mercredi soir

«FAA» affrontera Alexander Zverev (ATP 3) vendredi lors de la dernière journée du Round Robin. Cette partie constituerait un véritable quart de finale si l'Allemand venait à s'incliner face à Jannik Sinner mercredi soir.