En demies ce mardi soir?
Mené et bousculé, Carlos Alcaraz renverse Taylor Fritz

Carlos Alcaraz a fait un premier pas vers les demi-finales du Masters ATP à Turin. Le no 1 mondial a battu Taylor Fritz mardi dans le duel des vainqueurs de la 1re journée du groupe Jimmy Connors.
Publié: il y a 50 minutes
Carlos Alcaraz a renversé Taylor Fritz pour cueillir son 2e succès dans le Masters 2025
Photo: ALESSANDRO DI MARCO
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'Espagnol Carlos Alcaraz s'est imposé 6-7 (2/7) 7-5 6-3 en 2h48' devant l'Américain, qui a raté le coche dans la deuxième manche. Taylor Fritz n'a pas su saisir sa chance alors qu'il a dominé les débats pendant plus d'un set et demi, notamment sur la première des deux balles de break dont il a bénéficié à 2-2 dans ce deuxième set.

La première place mondiale en ligne de mire

Carlos Alcaraz s'est accroché, et a su attendre son heure. Celle-ci est venue dans le douzième jeu de la deuxième manche: Taylor Fritz a alors livré un mauvais jeu de service pour laisser son adversaire revenir à hauteur. Le scenario s'est répété au troisième set, Fritz craquant sur son engagement dès le sixième jeu.

Carlos Alcaraz sera assuré dès mardi soir de disputer les demi-finales si Alex De Minaur bat Lorenzo Musetti dans le deuxième simple de cette journée. Il ne lui manque par ailleurs plus qu'une victoire – soit dans son troisième match de poule, soit en demi-finale – pour terminer l'année à la 1re place mondiale.

