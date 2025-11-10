Taylor Fritz sans problème pour son entrée en lice

Taylor Fritz a joué avec conviction.
Photo: AP
ATS Agence télégraphique suisse
Musetti a vite paru dépassé physiquement par son adversaire. L'Italien avait bataillé samedi pendant près de trois avec le Serbe Novak Djokovic pour finalement s'incliner en finale du tournoi d'Athènes (4-6 6-3 7-5).
Neuvième au classement annuel, Musetti ne devait initialement pas prendre part au «tournoi des maîtres» qui réunit les huit meilleurs joueurs de l'année. Le forfait de Djokovic, annoncé blessé, lui a offert son billet pour Turin.
Dans la première rencontre du groupe Jimmy Connors, dimanche, l'Espagnol Carlos Alcaraz, redevenu no 1 mondial lundi, avait dominé l'Australien Alex De Minaur (7e) 7-6 (7/5) 6-2.
