Novak Djokovic a mis les choses au clair. Le meilleur joueur de tous les temps sait quand il voudra raccrocher sa raquette. D'ici là, il aura encore une chance d'améliorer davantage son impressionnant palmarès.

Novak Djokovic a annoncé la date de sa retraite

Novak Djokovic veut continuer à jouer jusqu'aux JO de Los Angeles en 2028. Photo: Getty Images

Blick Sport

«Mon souhait est de terminer ma carrière en portant le drapeau serbe aux Jeux olympiques de 2028.» C'est dans une interview au journal serbe «Sportal» que Novak Djokovic a annoncé publiquement et pour la première fois une éventuelle retraite. Que les fans de l'ancien No 1 mondial se réjouissent: ce n'est donc pas pour tout de suite.

D'ici les JO de Los Angeles, le «Djoker» aura l'occasion de disputer au moins trois Open d'Australie, autant de Roland-Garros et de Wimbledon et deux US Open. L'occasion, donc, d'améliorer son incroyable palmarès, avec ses 24 tournois du Grand Chelem remportés.

Forcément, Novak Djokovic a une histoire particulière avec les Jeux, lui qui a remporté pour la première fois un titre olympique l'année dernière à Paris. En finale, le Serbe avait écrit la dernière page de son histoire en venant à bout de Carlos Alcaraz sur la mythique terre battue de Roland-Garros. En 2028, les JO auront lieu à Los Angeles et nul doute que Novak Djokovic rêvera de rééditer un incroyable exploit, pour terminer sa carrière en beauté, à l'âge de 41 ans.