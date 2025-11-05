Novak Djokovic en larmes lors d'un hommage sur le court

Une vidéo a été projetée sur l'écran géant, c'est alors que la voix de Novak Djokovic s'est subitement fragilisée. La vidéo porte l'hommage à Nikola Pilic, ancien joueur et entraîneur de tennis professionnel d'origine croate, qui a notamment accompagné Novak Djokovic durant sa carrière. «Quand on pense à ce qu'il représentait pour moi et ma famille, tant sur le plan personnel que professionnel, il était comme un père pour moi dans le tennis.»
Novak Djokovic n'a pu retenir ses larmes, au moment de rendre hommage à celui que l'on surnommait «Monsieur Coupe Davis». Nikola Pilic a en effet remporté la prestigieuse compétition à trois reprises avec l'équipe d'Allemagne (1988, 1989, 1993). En 2010, il a joué un rôle déterminant de conseiller auprès de Novak Djokovic et de la Serbie vers le titre en Coupe Davis.
Un soutien sportif, mais aussi humain
«Il a eu un rôle fondamental dans mon développement, aussi bien en tant que joueur qu'en tant que personne. Apprendre sa mort a été une véritable tragédie, a-t-il encore commenté après coup. Il faisait partie de ma famille, pour moi et mes frères. Il nous a tellement aidés.»
Sur le terrain, Novak Djokovic n'a pas tremblé au premier tour, en éliminant le Chilien Alejandro Tabilo (7-6 6-1).