Après le 100e à Genève, le 101e à Athènes dans le tournoi organisé par son frère! Novak Djokovic, le plus grand tennisman de tous les temps, a cueilli en Grèce un titre qui ajoute encore une page de plus dans sa légende.

Un 101e titre pour le plus grand tennisman de l'histoire

Novak Djokovic a remporté le tournoi organisé par son frère. Photo: Yorgos Karahalis

En finale, le Serbe a battu 4-6 6-3 7-5 Lorenzo Musetti qui jouait sa qualification pour le Masters de Turin dans cette rencontre. L’Italien a fini par craquer dans un troisième set bien improbable avec cinq breaks. Après avoir servi pour le match à 5-4, Novak Djokovic pouvait ravir une dernière fois le service de son adversaire pour garder la main.

Forfait pour le Masters

A l'issue de cette finale, le meilleur joueur de tous les temps a annoncé son forfait pour le Masters de Turin. Il a invoqué une blessure à l'épaule pour justifier son forfait. Ce renoncement fait l'affaire de... Lorenzo Musetti qui aurait pu se qualifier directement en cas de succès lors de cette finale. Il complète le tableau du Masters avec Félix Auger-Aliassime. L'Italien et le Canadien entreront en lice face respectivement Taylor Fritz et Jannik Sinner.