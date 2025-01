Henry Bernet, joyau du tennis, marche sur les traces de Roger Federer

Une nouvelle étoile du tennis suisse brille à Melbourne. Le jeune Bâlois Henry Bernet n’est plus qu’à une victoire de décrocher le titre junior de l’Open d’Australie.

1/7 Henry Bernet rappelle Roger Federer notamment grâce à son revers à une main. Photo: zVg / On

Marco Pescio

Henry Bernet (17 ans) pourrait bientôt voir son nom cité aux côtés de grandes figures du tennis suisse. Dans la nuit de vendredi à samedi (2h00, en live streaming sur la SRF), il disputera la finale junior de l’Open d’Australie contre l’Américain Benjamin Willwerth (17 ans). Heinz Günthardt (65 ans), Roger Federer (43 ans), Roman Valent (41 ans), Stan Wawrinka (39 ans) et Dominic Stricker (22 ans) ont tous inscrit leur nom au palmarès d’un tournoi du Grand Chelem en catégorie junior.

Bernet pourrait donc leur emboîter le pas et envoyer ainsi un signal fort à la concurrence internationale. Voici le prochain grand talent du tennis suisse!

Un héritage lourd à porter

En raison de ses origines bâloises, Bernet a rapidement été comparé à Roger Federer. Et il n’est pas le premier jeune talent suisse à recevoir cet honneur – ou ce fardeau. Mais dans son cas, les parallèles avec le champion aux 20 titres du Grand Chelem sont particulièrement frappants, voire troublants. Il a débuté au Tennis Club Old Boys, manie le revers à une main avec élégance, partage une passion pour le FC Bâle et, détail amusant, son père s’appelle également Robert.

Sous la houlette de Lüthi

Récemment, Bernet a pris des décisions qui renforcent encore ces similitudes. Il est devenu le premier joueur suisse à signer un partenariat avec la marque de vêtements de sport On, soutenue par... Federer. Il y côtoie des ambassadeurs prestigieux tels qu’Iga Swiatek (23 ans), Ben Shelton (22 ans) ou Joao Fonseca (18 ans).

Mais ce n’est pas tout: le jeune Bâlois a également commencé à collaborer avec Severin Lüthi (49 ans), l’entraîneur de longue date de «RF». Cette collaboration portera sur environ dix semaines par an. Par ailleurs, l'espoir sera encadré à plein temps cette saison par Sven Swinnen (44 ans), un coach de Swiss Tennis ayant déjà travaillé avec Dominic Stricker.

Pour l’heure, le droitier de 1,91 m reste concentré sur sa finale à l’Open d’Australie, où il est accompagné de Kai Stentenbach (43 ans). Ce serait un cadeau d’anniversaire mémorable pour Bernet, qui fêtera ses 18 ans ce jour-là.

Soutien en coulisses

En arrière-plan, l’agence britannique StarWing Sports veille au développement de ce diamant brut. Déjà gestionnaire de Jannik Sinner (23 ans), actuel numéro un mondial, et de Stan Wawrinka, l’agence dirigée par Lawrence Frankopan supervise également la carrière du jeune talent.

Classé 6e mondial chez les juniors et 784e à l’ATP, Bernet est sur le point de d'arriver sur le circuit professionnel. L’automne dernier, il s’est fait remarquer lors des Swiss Indoors en battant Fabio Fognini (37 ans), ancien membre du top 10, avant d’être éliminé par son compatriote Jérôme Kym (21 ans) lors des qualifications.

Les avis des experts

Heinz Günthardt, expert en tennis de Blick, estime que Bernet suit une trajectoire prometteuse, bien qu’il doive encore mûrir: «Chez les juniors, il est – tout comme Flynn Thomas (16 ans) – de classe mondiale. Mais le circuit professionnel, c’est un tout autre niveau».

Cependant, il se montre optimiste quant aux progrès de Bernet: «Il est grand, possède un excellent service et joue de manière offensive. Il peut vraiment imposer son jeu». L’expert souligne néanmoins qu’il devra apprendre à mieux canaliser sa puissance: «Cela demande de l’expérience, qu’il pourra acquérir en disputant davantage de tournois professionnels».

Un triomphe à l’Open d’Australie pourrait servir de formidable tremplin pour la suite de sa carrière.