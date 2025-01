Marco Odermatt peut sereinement se concentrer sur la descente de samedi désormais. Photo: keystone-sda.ch

Ramona Bieri

C’est avec le dossard 8 que Marco Odermatt s’est lancé à la conquête de sa première victoire à Kitzbühel. Lorsqu’il a franchi la ligne d’arrivée, il a reprris 89 centièmes au Français Nils Allegre pour prendre la tête. Il ne la quittera plus.

Mais Marco Odermatt n’a pas poussé pas de grands cris de joie. Sans doute savait-il que Franjo von Allmen et Stefan Rogentin, deux compatriotes dangereux, prennaient le départ juste après lui. Mais sa réaction mesurée a aussi une autre explication: «J’ai été un peu surpris de finir avec neuf dixièmes d’avance», explique-t-il à la SRF. «Je me sentais un peu comme l’année dernière: ce n’était pas une course parfaite, mais j’avais une grande avance. C’est pourquoi j’ai un peu moins exulté à l’arrivée.» La grande différence, c’est que cette fois, cette avance aura tenu jusqu’au bout.

Marco Odermatt a survécu sans dommage aux attaques de ses coéquipiers. Il n’a tremblé qu’à cause de Raphael Haaser. L’Autrichien a fait son retour après une élongation des ligaments croisés subie à la mi-décembre. Mais il a laissé le Nidwaldien craindre pour sa victoire quelques instants en se rapprochant à onze centièmes de lui. Raphael Haaser se contente donc de la seconde place, mais il a ejecté un podium jusqu’ici 100% suisse.

Encore une mauvaise préparation pour Rogentin

«Je pensais que ce serait très serré», avoue Odermatt avant d’ajouter: «Mais les centièmes sont de mon côté.» Son excellent départ lui a probablement permis de l’emporter. Personne n’a pu rivaliser dans ce domaine, laissant le Suisse obtenir la première victoire de sa carrière à Kitzbühel.

Avec lui, un deuxième Suisse monte sur le podium. Stefan Rogentin a terminé troisième, comme au Lauberhorn. Et une fois de plus, sa préparation n’a pas été optimale. À Wengen, il avait chuté violemment à l’entraînement avant d’être malade cette semaine. «Une mauvaise préparation à la course semble me convenir», dit-il le sourire aux lèvres. Mais il espère bien sûr que cela ne devienne pas la norme.

De son côté, Franjo von Allmen se retrouve juste à côté du podium. Manquer le top 3 était assurément dur à encaisser sur le moment, mais le Bernois relativise: «Le résultat est tout de même bon, j’en suis super content.»