Le Nidwaldien a maîtrisé son sujet lors du Super-G de Kitzbühel. Il s'impose pour la première fois sur la Streif. Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Il courait encore après un sacre sur la mythique piste de Kitzbühel, Marco Odermatt l'a fait! Le Nidwaldien s'est imposé sur la Streif lors du Super-G ce vendredi. Il a pris la première place du podium devant Raphael Haaser et Stefan Rogentin, dans une course interrompue de nombreuses fois et marquée notamment par la chute d'Alexis Pinturault. Le Français, probablement blessé au genou a été évacué en hélicoptère.

Battu lors des trois derniers super-G - et même privé de podium lors des deux plus récents à Bormio (5e) et à Wengen (7e), Marco Odermatt a joué une nouvelle fois les funambules vendredi. Il a pris tous les risques, limitant au maximum les imprécisions sur un tracé taillé pour lui. Il prend ainsi le large dans la Coupe du monde de la discipline, avec une marge de plus de 100 unités sur ses rivaux.

Von Allmen 4e, Murisier 9e

Une ligne imparfaite dans la dernière traverse a pourtant failli lui coûter la victoire vendredi. «Odi» a ainsi concédé deux dixièmes de secondes à Raphael Haaser sur le dernier secteur et 16 centièmes au Grison Stefan Rogentin (3e au final, à 0''30). Mais il avait fait le plus dur sur le haut du parcours, se montrant impérial sur les quinze premières secondes.

Marco Odermatt a ainsi décroché son 14e succès en Coupe du monde de Super-G, ce qui fait de lui le no 3 de l'histoire dans la discipline chez les hommes derrière Hermann Maier (24) et Aksel Lund Svindal (17). Avec 44 victoires au total, il n'est en outre plus qu'à une longueur de Lara Gut-Behrami, no 2 de la hiérarchie helvétique après Vreni Schneider (55 succès).

Deux autres Suisses ont terminé dans le top 10 de ce Super-G. Vainqueur à Wengen, le Bernois Franjo von Allmen s'est classé 4e (à 0''45), perdant 0''60 sur Haaser dans le dernier secteur. Justin Murisier a quant à lui pris la 9e place, à 0''72.