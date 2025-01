Les récompenses financières sont plus élevées à Kitzbühel que dans les autres courses de la Coupe du monde: Plus d'un million d'euros au total, et 100'000 euros pour les vainqueurs! Marco Odermatt pourrait consolider sa position de leader dans ce classement-là aussi.

1/4 Vendredi (super-G) et samedi (descente), Marco Odermatt dévalera à nouveau la Streif. Photo: freshfocus

Cédric Heeb

Quatre doublés suisses ont été enregistrés jusqu'à présent lors des quatre descentes masculines! Si les athlètes de Swiss-Ski devaient réitérer cet exploit sur la Streif à Kitzbühel ce week-end, les retombées financières seraient considérables.

En effet, les courses du Hahnenkamm offrent des primes en espèces comme nulle part ailleurs en Coupe du monde. Comme l'année dernière, 333'500 euros seront distribués lors de chacune des trois courses (super-G, descente et slalom), pour un total supérieur au million d'euros. Le vainqueur recevra 100'000 euros, le deuxième la moitié et le troisième 25'000.

Prize money à Kitzbühel en 2025 (en euros) 1re place : 100'000

2e place : 50'000

3e place : 25'000

4e place : 18'000

5e place : 15'000

6e place : 13'000

7e place : 12'000

8e place: 11'000

9e place: 10'000

10e place : 9000

11e place : 8000

12e place : 7000

13e place : 6000

14e place : 5000

15e place : 4000

16e place : 3400

17e place: 3300

18e place: 3200

19e place: 3100

20e place : 3000

21e place: 2900

22e place: 2800

23e place: 2700

24e place : 2600

25e place : 2500

26e place : 2400

27e place : 2300

28e place : 2200

29e place : 2100

Marco Odermatt a jusqu'à présent récolté 335'000 francs cet hiver, plus que n'importe qui d'autre (deuxième place: Henrik Kristoffersen avec 154'500 francs). 115'000 francs de cette somme proviennent des deux victoires en descente du Nidwaldien à Val Gardena et Wengen et de sa 2e place à Beaver Creek. Franjo von Allmen a lui gagné 66'000 francs grâce à ses deuxièmes places à Val Gardena, Bormio et Wengen, Justin Murisier (Beaver Creek) et Alexis Monney (Bormio) ont gagné 47'000 francs chacun pour leurs victoires en descente.

Les hommes suisses ont déjà empoché plus de 900'000 francs

Cela signifie que les quatre doublés en descente ont rapporté aux Suisses des primes totales de 274'000 francs. Si Marco Odermatt et ses coéquipiers devaient également triompher à Kitzbühel, ils augmenteraient directement ce montant de plus de la moitié.

La sélection suisse pour Kitzbühel Super-G et descente: Franjo von Allmen, Arnaud Boisset, Livio Hiltbrand, Marco Kohler, Loïc Meillard, Alessio Miggiano, Alexis Monney, Justin Murisier, Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Lars Rösti, Christophe Torrent, Gaël Zulauf. Remarque: les sélections définitives pour les courses de vitesse seront effectuées peu avant le jour de la course. Slalom: Loïc Meillard, Daniel Yule, Tanguy Nef, Marc Rochat, Luca Aerni, Ramon Zenhäusern, Noel von Grünigen. Super-G et descente: Franjo von Allmen, Arnaud Boisset, Livio Hiltbrand, Marco Kohler, Loïc Meillard, Alessio Miggiano, Alexis Monney, Justin Murisier, Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Lars Rösti, Christophe Torrent, Gaël Zulauf. Remarque: les sélections définitives pour les courses de vitesse seront effectuées peu avant le jour de la course. Slalom: Loïc Meillard, Daniel Yule, Tanguy Nef, Marc Rochat, Luca Aerni, Ramon Zenhäusern, Noel von Grünigen. plus

D'ailleurs, lors des 20 courses de Coupe du monde qui ont eu lieu jusqu'à présent, les hommes suisses ont empoché plus de 900'000 francs. Au classement national, Franjo von Allmen occupe la deuxième place derrière Marco Odermatt, avec un total de 120'850 francs, suivi de Loïc Meillard, qui a pu ajouter 112'700 francs à son compte en banque.