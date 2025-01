Neuchâtel Xamax reçoit le Stade Lausanne-Ouchy ce vendredi. Photo: keystone-sda.ch

Ce vendredi, Neuchâtel Xamax (6e) retrouve le chemin du championnat en accueillant Stade-Lausanne-Ouchy (9e) à la Maladière (19h30). Une rencontre qui doit permettre aux Neuchâtelois de lancer 2025 de manière positive après avoir vécu un automne très compliqué avec neuf défaites en 18 matches et une élimination de la Coupe de Suisse dès le premier tour face à Bienne (2-1).

Uli Forte libéré de ses obligations juste avant Noël pour lui permettre de rejoindre Winterthour en Super League, c'est désormais Anthony Braizat qui se trouve en charge de l'équipe. Un entraîneur exigeant. «Oui, je confirme, on a beaucoup travaillé physiquement, beaucoup couru, l'intensité était très haute aux entraînements», sourit Yoan Epitaux, pour qui effectuer la préparation dans le froid neuchâtelois ou sous le soleil espagnol, turc ou portugais ne change pas grand-chose. A une exception près. «Le synthétique à cette période, quand il est gelé, ce n'est pas le top, donc on a dû s'adapter. Mais au moins, on n'était pas à La Chaux-de-Fonds avec des températures de moins cinq, moins dix le matin», rigole encore le capitaine xamaxien.

«On est tous revenus avec des meilleures intentions»

Les joueurs ont également dû s'adapter à une nouvelle philosophie de jeu, faite de pressing haut et d'agressivité, même si le temps à disposition pour le faire a été court. Trop même pour s'en imprégner pleinement. Elle aura tout de même permis aux Xamaxiens de se parler et de resserrer leurs liens. «On a souvent doublé les séances d'entraînements, donc on passait toute la journée ensemble. Cela nous a fait du bien», relève le défenseur central neuchâtelois, qui note que la pause hivernale a également fait du bien au groupe.

«Je pense qu'on est tous revenus avec des meilleures intentions. Avec l'esprit un peu reposé aussi parce que la saison est longue et jusqu'à Noël, on enchaîne beaucoup de matches. Cela peut parfois peser un peu sur le moral des joueurs.»

Deux défaites en préparation

Les deux défaites en autant de matches amicaux (face à Nyon, 1-2, et Bienne, 2-3)? Pas un point négatif pour Yoan Epitaux. «La préparation physique a été très dure et cela s'est reflété lors des rencontres de préparation. On n'était pas frais au moment de les aborder. Après, ce sont des trucs qui arrivent dans toutes les préparations, c'est normal de ressentir de la fatigue.»

Les Xamaxiens, qui ont enregistré le retour au club de Mickaël Facchinetti, assurent toutefois qu'ils seront bien prêts à accueillir le SLO ce vendredi. «Alors oui, on est bien dans nos têtes, mais après, on sait que tout ne sera pas parfait, ça, c'est clair. C'est impossible en seulement trois semaines de préparation. Et ce sera pareil pour le SLO. L'équipe qui sera la plus efficace dans les deux surfaces de réparation gagnera le match, tout simplement. Et à nous de l'être le plus», lance Anthony Braizat, lequel s'apprête à vivre une partie forcément spéciale face à son ancien club.

Quatre défaites de rang à domicile

«Je n'ai rien contre mon ancien club, cela va me faire plaisir de les revoir. Mais quand je suis sur le terrain, je suis un compétiteur et je vais préparer mes joueurs à gagner ce match, comme je vais les préparer à gagner toutes les autres rencontres. Pour moi, c'est la même chose», ajoute encore le Toulousain.

«Cela fait longtemps que nous n'avons plus gagné à la Maladière (ndlr: le 4 octobre face à Schaffhouse, 2-1). On a donc encore plus à cœur de bien réussir ce premier match de l'année, en montrant un beau visage devant nos supporters», conclut Yoan Epitaux. Le SLO, qui n'a pas pris que six points à l'extérieur jusqu'à présent (10e), est prévenu.