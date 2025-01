Anthony Braizat: «Xamax m'a offert un très beau cadeau de Noël»

Anthony Braizat est devenu cet hiver le nouvel entraîneur de Neuchâtel Xamax. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

La pause hivernale a vu Neuchâtel Xamax changer d'entraîneur. Exit Uli Forte, place à Anthony Braizat, figure bien connue du football romand après des passages à Servette, Yverdon, Nyon et à Stade Lausanne-Ouchy avec qui il a notamment accédé à la Super League lors de la saison 2022-2023.

A quelques jours de la reprise de la Challenge League, le néo-coach xamaxien s'est entretenu avec Blick.

Neuchâtel Xamax vous a-t-il offert votre plus beau cadeau de Noël 2024?

Oui, c’était un très beau cadeau. Quand j’étais dans la discussion, j’avais la tête dans le guidon, concentré sur la manière de jouer, sur ce que je pouvais faire avec les joueurs à disposition.

Le banc vous manquait, j’imagine.

Oui, beaucoup. Ce qui me manquait surtout, c’est la relation humaine. Quand on est entraîneur, on passe énormément de temps en discussion: avec les joueurs, la direction, et même la presse. C’est une partie importante de ce métier. Et puis, quand on n’a plus de banc, je ne vais pas dire qu’on n’est plus personne, mais le téléphone ne sonne plus, en fait. C’est une réalité, particulièrement dans le monde du sport et du football.

Vous avez toujours eu une attirance pour Xamax. Pourquoi?

Xamax est un club historique, avec une identité forte et un stade de 11'000 places parfait pour le football en Suisse. Même dans les périodes plus difficiles, le club attire toujours du public. Ce club a une histoire et un potentiel qui m’ont toujours attiré. Mon objectif est d’amener des résultats pour faire revenir encore plus de monde au stade et redonner au club la place qu’il mérite.

Comment l'affaire s'est-elle conclue avec le club?

C’est mon agent qui m’a contacté pour m’annoncer que j’allais avoir un rendez-vous avec Xamax. J’ai rencontré Jeff Collet, le président du club, Christophe Moulin, le directeur sportif, et Tiziano Sorrenti, le manager général. J’ai eu deux rendez-vous avec eux. Le premier servait surtout à faire connaissance, à échanger nos idées et nos visions. Ensuite, lors du second rendez-vous, on est rentrés dans les aspects technico-tactiques, avec des discussions autour de la philosophie et de plusieurs points précis liés au jeu.

Vous avez dit que vous aviez déjà la tête dans le guidon pour voir ce que vous pouviez faire. Quel regard portiez-vous sur le premier tour de l'équipe?

Le premier tour de neuf matches a été excellent. Mais ensuite, sur les neuf parties suivantes, cela a été plus difficile. Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé: peut-être au niveau de la relation entre le coach et la direction, ou entre le coach et les joueurs. Dans une équipe, tout peut vite partir en vrille quand il y a des tensions ou un manque d’honnêteté. J’ai vu une équipe moins solide mentalement, qui semblait plus fragile sur certains points, notamment défensivement, en encaissant beaucoup de buts.

Dans quel état d’esprit avez-vous trouvé les joueurs en arrivant?

L’équipe était bien dans l’ensemble. Nous avons énormément travaillé, en particulier sur le plan physique. Cela s’est vu lors des matches amicaux. Contre Bienne, par exemple, nous avons perdu 3-2, mais nous aurions pu gagner largement si nous avions concrétisé nos occasions. Cette partie montre que les bases sont bonnes, même s’il reste du travail, notamment pour éviter des erreurs en fin de match. Sur la dernière rencontre contre Nyon, les joueurs étaient physiquement éprouvés, ce qui s'est ressenti psychologiquement aussi. Mais c’était volontaire, je voulais voir leur mentalité face à la fatigue. Maintenant, on va ramener de la fraîcheur et, surtout, je vais m’adapter aux qualités des joueurs.

Parce que votre philosophie ne correspondrait pas aux qualités des joueurs à votre disposition?

Ce n’est pas une question de correspondance, mais d’exigence. Mon style de jeu demande beaucoup physiquement, avec de l'un contre un sur tout le terrain et il est difficile de tout intégrer en seulement deux ou trois semaines. Mon approche repose sur l’agressivité, le pressing haut, et des sorties de balle propres. Mais aujourd’hui, ce qui est prioritaire, c’est de redonner confiance aux joueurs et de ne pas les mettre en difficulté inutilement.

Vous aimez le jeu offensif, mais Xamax a connu de gros soucis défensifs cet automne. Comment trouver le bon équilibre?

Pour bien attaquer, il faut d’abord bien défendre. Actuellement, nous devons travailler sur l’aspect défensif pour corriger certaines erreurs récurrentes. Les buts encaissés sont souvent le résultat d’erreurs individuelles ou d’un manque de concentration. Cela nécessite de responsabiliser les joueurs et d’amener plus de rigueur dans certains détails du jeu.

Avoir des joueurs que vous connaissez bien, comme Giovani Bamba, Lavdrim Hajrulahu ou encore Liridon Mulaj, ça aide?

Oui, cela aide, mais il faut rappeler que certains de ces joueurs ont peu joué ces derniers mois. Par exemple, Mulaj revient d’une période difficile en Allemagne, et d’autres, comme Sidibé ou Hautier, manquent aussi de rythme. C’est un processus qui demande du temps pour retrouver leur niveau optimal, surtout avec l’intensité des entraînements et des matchs.

Revoir ces joueurs que vous avez connus au SLO a dû vous rappeler de bons souvenirs.

Oui, cela fait toujours plaisir. Mais ils ont aussi vécu les difficultés du premier tour et doivent retrouver leur confiance.

Les objectifs de la saison ont-ils été revus cet hiver?

L’objectif est maintenant de grimper au classement et de terminer le plus haut possible. Nous ferons un point dans un mois ou un mois et demi pour réévaluer nos ambitions en fonction des premiers résultats.