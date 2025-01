Deux joueurs du FC Lucerne viennent en aide à un homme âgé en détresse

Les joueurs de Lucerne Pius Dorn et Andrejs Ciganiks ont réalisé un beau geste en aidant un vieil homme alors que la météo faisait des siennes à Engelberg (OW). Celui-ci a chaleureusement remercié les footballeurs dans une lettre.

Björn Lindroos

Quoi de mieux qu'une bonne action pour commencer la nouvelle année? Le capitaine du FC Lucerne Pius Dorn et son coéquipier Andrejs Ciganiks sont venus en aide à un vieil homme à Engelberg (OW), il y a un peu plus de dix jours.

Andrejs Ciganiks a posté ce jeudi une photo dans une story Instagram. On y voit une lettre dans laquelle l'homme nommé Peter B. remercie les joueurs pour leur aide.

Accompagné à la maison

«Nous nous sommes rencontrés il y a dix jours, peu avant minuit, lorsque le temps est devenu fou et a transformé les rues d'Engelberg en glace», explique l'homme. Par cette lettre, il a tenu à «remercier chaleureusement» les deux hommes pour leur «aide formidable».

En béquilles à la suite d'un accident, l'homme raconte être sorti d'un ascenseur sur la rue de la gare avant de réaliser qu'il ne parvenait plus à avancer à cause du verglas. «J'ai dû m'appuyer sur mes deux cannes», écrit-il.

Les footballeurs agissent rapidement

Il a alors crié au groupe de footballeurs qui passait par là qu'il ne savait plus comment s'y prendre pour se mouvoir. Les deux footballeurs auraient agi rapidement: «Vous avez tout de suite vu la situation et avez dit à ceux qui vous accompagnaient de continuer à avancer», rappelle Peter B dans sa lettre. «Vous m'avez ensuite attrapé sous les bras et ramené à la maison!»

Une aide qui a touché la personne âgée: «Je vous souhaite à tous deux beaucoup de bonheur pour la nouvelle année, une bonne santé, du succès et une bonne saison pour le FCL», a-t-il conclu à l'adresse des deux joueurs. Ce à quoi Andrejs Ciganiks a répondu dans sa story: «Toujours un plaisir, Peter», avec un smiley souriant.