Lausanne a renoncé à partir en camp d'entraînement au soleil. Bonne idée ou non? Ludovic Magnin détaille les raisons de son choix, qui repose sur un pur calcul mathématique, au détriment du confort et de la chaleur.

Le Lausanne-Sport a choisi de travailler plus et de souffrir plus

Les Lausannois se sont entraînés tout l'hiver à la Tuilière. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Les températures ont parfois été négatives en Suisse romande depuis le début de l'année, mais le FC Sion, Yverdon Sport et le Servette FC n'en ont pas été trop impactés, eux qui ont choisi de changer de pays, voire de continent dans le cas du club valaisan, pour leur préparation hivernale. Le Lausanne-Sport, lui, a choisi de rester à la Tuilière et d'enfiler les bonnets et les gants pour bien attaquer la phase retour, qui débute ce dimanche contre Lucerne (16h30).

Deux jours de travail en plus par rapport aux autres

«Si on avait eu un centre d'entraînement en herbe, je pense qu'on serait partis. Mais en ayant le synthétique à la maison, c'était déjà moins évident. Et avec une préparation si courte, si tu voyages, tu perds deux jours. Et en rentrant de voyage, tu devrais donner deux jours de congé à tout le monde... Donc tu perds déjà quatre jours sur dix-huit de préparation. J'ai préféré bosser deux jours de plus et donner deux jours de congé», explique Ludovic Magnin, qui n'a rien entendu de négatif de la part de ses joueurs à ce sujet. «Peut-être qu'ils savaient que ça ne servait à rien de venir me parler à ce sujet», sourit l'entraîneur du Lausanne-Sport, convaincu d'avoir effectué le bon choix. «On verra bien en fin de saison si ces deux jours de travail en plus vont nous rapporter des points en plus», enchaîne-t-il.

Il est vrai que la préparation a été particulièrement courte, le championnat reprenant ses droits dès ce week-end. «On n'avait pas besoin de faire deux préparations dans cette saison, donc on a pu la faire plus courte. Et en plus les joueurs sont rentrés de vacances avec des tests physiques corrects. Je n'ai pas dit des bons tests, j'ai dit des tests corrects», ajoute Ludovic Magnin.

Photo: Pascal Muller/freshfocus

Olivier Custodio, comme le défenseur central belge Noë Dussenne, n'aurait pas été contre partir quelques jours au Portugal ou au Maroc, mais accepte la décision de son entraîneur. «Forcément, partir en stage, ça aide un peu pour la vie de groupe, parce qu'on est vingt-quatre heures sur vingt-quatre avec ses coéquipiers», explique le capitaine du LS, qui souligne toutefois que ce groupe qui se connaît désormais bien a sans doute moins besoin de cohésion qu'un autre. «C'est exactement ça. On a un groupe et un vestiaire qui vivent bien, donc ça nous sert dans ces moments. Franchement, au global et de ce point de vue, je ne vois pas le point négatif de ne pas être parti cet hiver», tempère Olivier Custodio.