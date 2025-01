Tout n'a pas été parfait, mais Yverdon Sport a de quoi bâtir

Marley Aké et Yverdon Sport ont montré de belles choses au Letzigrund ce dimanche. Photo: Marc Schumacher/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

Alors que Grasshopper et Winterthour ont pris des points ce week-end (3 pour GC contre Sion et 1 pour Winti contre YB), YS est allé s’incliner ce dimanche à Zurich sur la plus petite des marges. Les Nord-vaudois terminent ainsi cette 19e journée de championnat à la place de barragiste, une unité derrière Grasshopper et trois devant Winterthour.

Reste qu’YS repart de Zurich très mal payé. En effet, fort d’un passage à quatre derrière, dans 4-4-2 «classique», les Yverdonnois ont réalisé un bon match au Letzigrund. Chose que n’a pas manqué de relever son nouveau Paolo Tramezzani. «J’ai vu beaucoup de positif», lance-t-il en conférence de presse, content du visage montré par ses joueurs.

«C'est le chemin à suivre»

«L’attitude, l’état d’esprit, le courage. C’est le chemin à suivre pour atteindre notre objectif. Je suis sûr qu’en jouant comme ça, nous obtiendrons les points dont nous aurons besoin. Je félicite l’équipe», poursuit l'ancien coach de Lugano et de Sion.

Alors que les Nord-vaudois auraient au moins mérité un point, ils ont donc repris le chemin de la maison les valises vides. La faute à un but encaissé en fin de match, à la suite d’une sortie manquée de Paul Bernardoni et d’une remise dans l’axe involontaire de Christian Marques. Le jeune Cheveyo Tsawa n’avait alors plus qu’à pousser au fond pour inscrire le premier but de sa carrière en Super League.

YS manque encore de tranchant devant

D’autant plus frustrant que le FCZ ne s’était pas montré jusque-là archi-dominant, ne se montrant dangereux comme souvent ces derniers mois que sur balles arrêtées, généralement très bien tirées par Steven Zuber, ou sur des tentatives lointaines. Paul Bernardoni n'a ainsi eu que deux arrêts plus ou moins compliqués à réaliser du match (Mathew 57e et Zuber 71e).

Les Yverdonnois ont eux beaucoup tenté leur chance en transition, à la suite de récupérations à mi-terrain ou plus haut sur le terrain. Ainsi, Moussa Baradji (66e), Mateusz Legowski (68e) et Varol Tasar (76e) se sont retrouvés en très bonne position de marquer alors que le score était encore de 0-0. Mais sur chacune de ces tentatives, il aura manqué de force (conséquence probable des courses de 50m vers le but adverse) et Yannick Brecher pouvait s’interposer sans trop de difficulté. A plusieurs reprises encore le dernier choix, ou un contrôle manqué à empêcher YS d'aller au bout de ses actions.

Les Yverdonnois attendent Servette au Municipal

«Lorsque le coach est arrivé, il nous a montré qu'il est quelqu'un qui aime presser haut, qui aime garder le ballon et se créer beaucoup d'occasions tout en ayant la sécurité derrière. Comme vous l'avez vu, tout n'a pas été parfait, mais au moins, on a eu des chances de marquer», commente Djibril Diop.

YS a donc de quoi construire pour les mois à venir. Dimanche prochain, les Yverdonnois, avec normalement le retour de Boris Cespedes dans leurs rangs, disputeront leur premier match à domicile sous les ordres de leur nouveau coach face à Servette. L'occasion peut-être pour eux de profiter de la fébrilité genevoise pour poser la prochaine pierre de leur mission maintien.