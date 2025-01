Tomas Veron a fait très mal au FC Sion sur l'une des rares incursions zurichoises dans ses 16 mètres. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

En supériorité numérique pratiquement toute la rencontre, le FC Sion a-t-il commis une faute professionnelle en s'inclinant face à Grasshopper (0-1) à Tourbillon? «Je ne dirais pas que c'est une faute professionnelle, mais c'est frustrant, répond Ali Kabacalman. On se devait de gagner ce match et malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé, bien qu’on ait tout donné.»

A la vue des statistiques de la rencontre, il est difficile de donner tort au milieu valaisan, même si la deuxième mi-temps aura été moins riche en occasion. Le FC Sion a en tout tenté 24 fois sa chance (3 côté GC), pour six tirs sur le but de Justin Hammel (74% de possession et 9 corners) et s'est procuré d'énormes occasions. Dirk Abels a par exemple été contraint de sauver son portier sur sa ligne à deux reprises coup sur coup devant Mohcine Bouriga et Dejan Sorgic (78e). De plus, le goal inscrit par Théo Bouchlarhem en première mi-temps a été annulé après intervention de la VAR alors que Gora Diouf manquait le cadre à cinq mètres du but (22e).

«Je suis très déçu»

Didier Tholot, s'il ne parle pas de «faute professionnelle», se montre plus sévère qu'Ali Kabacalman (et les chiffres de la rencontre) au moment du constat. «Je trouve que nous avons été cohérents lors de la première mi-temps, il y a eu du mouvement sur les côtés, des appels, des situations. Par contre, on a complètement perdu le fil en deuxième mi-temps. Je n'ai pas aimé les entrées et ce qu'on a proposé. On n'a pas été bon, on n'a pas pris la largeur et pas fait un centre, ... J'ai fait entrer deux attaquants et ils n'étaient pas dans la surface», regrette le technicien bordelais, lequel n'a pas manqué de relever les qualités défensives des Zurichois.

«C'est une équipe qui a une organisation bien huilée. On sait que c'est compliqué contre les équipes à dix. Il faut faire sauter le verrou pour se rendre les choses plus faciles et on n'a pas réussi à le faire. Je suis très déçu, car on a l'impression qu'on se dit que c'est bon, que cela va forcément passer. Mais il faut mettre plus de détermination, notamment en deuxième mi-temps.»

Sion est en difficulté face aux blocs bas

Ce d'autant plus que les Zurichois décidaient dès le retour des vestiaires de défendre encore un cran plus bas, ne laissant plus l'opportunité à Sion de trouver des espaces dans la profondeur comme cela avait pu être le cas en première période. «On se complique trop la vie en deuxième mi-temps. On doit continuer à jouer simple, continuer à prendre la largeur, ne pas aller vers l'intérieur où ils nous attendaient justement. Et on a fait que ça. Dans ces matches-là, il faut jouer avec l'envie, la détermination et avec la tête.»

Privé de Numa Lavanchy, suspendu, il a justement manqué au FC Sion dans son couloir droit un élément qui apporte ce que demande Didier Tholot. Mais plus globalement, l'équipe valaisanne montre des difficultés à trouver la faille face à des blocs bas, comme face à Yverdon Sport début octobre (1-1). «Depuis un an et demi même. Même en Challenge League, on a eu des problèmes face à des blocs très bas», relève le technicien bordelais, lequel ne parvient pas à pointer le doigt sur ce qu'il manque à son équipe.

Déplacement à Bâle le week-end prochain

«C'est un problème de justesse? De finition? De réussite, car il en faut un peu à un moment? On était prévenus, car Grasshopper est allé gagner à Bâle dans le même style. Encore une fois, il faut faire sauter le verrou. Quand on fait une frappe, un centre ou un appel, on doit être plus déterminés. On a toujours l'impression qu'à onze contre dix cela va passer, mais il faut en faire plus pour que ce soit le cas.»

Face à Bâle dimanche prochain, un adversaire qui voudra sans doute dicter le jeu, le FC Sion ne devrait pas avoir à se poser la question.