Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le capitaine du Lausanne-Sport, c'est Olivier Custodio et personne d'autre. Ludovic Magnin l'a encore confirmé ce jeudi, à deux jours du début du championnat: même s'il n'est plus régulièrement titulaire, souffrant de la concurrence d'Antoine Bernede, Jamie Roche et Koba Koindredi, le milieu de terrain du LS reste le principal homme de confiance de l'entraîneur. «Est-ce qu'il va commencer un match bientôt? On verra. Ce sont des choses difficiles à dire pour le moment. On a eu premier tour la chance, mais aussi grâce au travail et à la gestion de la charge de tout le staff, d'avoir eu très peu de blessés et très peu de suspendus, donc on n'a pas eu trop de difficultés à garder une équipe compacte et constante. Mais c'est certain qu'on aura besoin de tout le monde. A quel moment et dans quelle situation, c'est encore à voir», explique Ludovic Magnin au sujet de son capitaine vaudois.

Alors que le LS recommence le championnat dimanche face à Lucerne (coup d'envoi à 16h30), Olivier Custodio a accordé quelques instants à Blick pour parler de la préparation et de son état d'esprit, lui qui a manqué plusieurs semaines de championnat au coeur de l'automne en raison d'une blessure désormais soignée à 100%.





Olivier, la préparation a été courte...

Comme les vacances! Pour les joueurs, c'est toujours mieux quand il n'y a pas de grosse préparation, mais on a bien bossé, on a bossé dur surtout.

Comment pouvez-vous en être sûr?

On a vu sur les tests qu'on était bien et on a senti qu'il y avait une grosse intensité dès les premiers jours à l'entraînement.

C'est la première fois que tu recommences une préparation avant le 31 décembre?

Non, on a fait la même chose en Challenge League, où la pause était courte cette année-là aussi. Ce n'est pas un souci, on a recommencé avant Nouvel-An, c'est vrai, mais c'était surtout pour les tests et après, on a enchaîné avec les véritables entraînements, le vrai travail.

Comment faire en sorte que la belle dynamique de fin d'année ne soit pas brisée? Ou le moins possible?

La réponse tient en un mot: l'intensité. C'est ce qui a fait notre force, avant tout le reste. Celle qu'on mettait dans les entraînements et dans les matches, cette grinta et cet état d'esprit. On a essayé de garder ces éléments pendant cette préparation.

C'est ça la clé? Plus que la qualité de jeu?

Oui, vraiment. On a toujours été une équipe qui jouait bien, la saison passée aussi. Mais il nous manquait cette grosse intensité, cet impact physique, ce pressing dans la moitié de terrain adverse. Voilà ce qu'on veut garder jusqu'à la fin de la saison.

Toi, comment tu te sens personnellement, à deux jours de débuter le championnat?

Bien, merci! Je suis bien revenu et cette préparation m'a permis de beaucoup travailler pour revenir en forme, ce qui n'est jamais évident après une blessure. Je suis en forme physiquement en pleine possession de mes moyens.

Beaucoup de monde l'a souligné: tu as été un capitaine exemplaire en fin d'année, même en ne jouant pas. Tu as encouragé tes coéquipiers, on t'a beaucoup vu, mais là, je pense que tu ne vas pas te contenter d'être un coéquipier modèle jusqu'en mai, non?

Bien sûr que non! Comme tout joueur, c'est sur le terrain que j'ai envie d'être utile. Je suis là pour l'équipe et je serai là quand le coach fera appel à moi. Si c'est dès le départ, tant mieux. Si c'est en sortant du banc, pas de souci. Vraiment, le plus important, c'est l'équipe et c'est le Lausanne-Sport.

Le LS, justement, est à quatre mois de vivre quelque chose de potentiellement très grand. J'ai l'impression que les supporters seraient même presque déçus s'il n'y avait pas un trophée ou une place européenne à la fin... C'est fou, non?

Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est bien. Mais le championnat est encore long... On sait comment ça va le foot, on est vite en haut, mais on est aussi vite en bas. Tout est très serré, donc on va tâcher de ne pas s'enflammer et de garder notre humilité. Quand on voit comment on travaille aux entraînements, on voit qu'on a faim et on veut continuer sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Il reste encore beaucoup, beaucoup de travail.

Une des faiblesses du LS, c'était que vous ne saviez pas gérer le succès et que vous n'arriviez pas à enchaîner. Comment avez-vous franchi ce palier?

Je pense que l'équipe a mûri, elle gère mieux les parties. Il y a des rencontres qu'on a gagné cette année qu'on aurait perdu la saison dernière. Il ne faut jamais être satisfait de ce qu'on fait, il faut s'appuyer sur le travail.

J'ai compris ton message: ne pas s'enflammer. Mais quand même, tu pourrais être le premier capitaine lausannois à soulever un trophée, que ce soit la Coupe ou le championnat, depuis plusieurs décennies. Ca ne te fait pas tourner la tête, un peu?

Non, vraiment pas, je t'assure. Ce n'est pas un thème de discussion dans le vestiaire. Bien sûr, si au moins d'avril on est toujours là en haut, on verra... Pour l'instant, l'objectif c'est toujours le top 6, et on voit qu'YB n'est qu'à huit points de la première place, donc ça peut aller très vite. Une série de trois matches sans victoire et tu es en bas! Donc voilà, il faut garder les pieds sur terre, continuer à travailler et à prendre du plaisir à venir à l'entraînement tous les jours.