A 11 contre 10 pratiquement tout le match, Sion s'incline à Tourbillon

Sion s'est fait surprendre à domicile. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

Pour la reprise du championnat, le FC Sion avait ce samedi la possibilité de s'éloigner encore un peu plus de la zone de relégation en recevant Grasshopper à Tourbillon. Mais l'opération, malgré des circonstances favorables, s'est soldée de manière surprenante par un échec devant 8200 spectateurs.

Pour cette rencontre, Didier Tholot se voyait obligé de remplacer plusieurs titulaires après le départ à Cologne de son capitaine Joël Schmied, la blessure de Baltazar et la suspension de Numa Lavanchy, lequel manquait par la même occasion ses premières minutes de la saison. Dans l'axe, le staff valaisan offrait à Reto Ziegler l'opportunité de débuter à nouveau un match après plus de trois mois. De leur côté, les nouvelles recrues Kreshnik Hajrizi et Federico Barba prenaient place sur le banc, tout comme Anton Miranchuk. Kevin Bua était lui titularisé au milieu.

Sion en supériorité numérique dès la 4e

Les choses avaient pourtant rapidement basculé du bon côté pour le FC Sion avec l'expulsion, suite à une intervention de la VAR, de Saulo Decarli après 4 minutes seulement. Il était reproché au défenseur zurichois un coup de coude volontaire sur le nez de Théo Bouchlarhem à la suite d'un duel. Une décision correcte qui allait de ce fait permettre aux Valaisans de disputer pratiquement toute la rencontre à onze contre dix.

Après une dizaine de minutes de flou, ces derniers pouvaient enfin se montrer dangereux devant Justin Hammel. Celui-ci s'imposait devant Théo Bouchlarhem après une belle remise dans la profondeur de Théo Berdayes (18e), puis était dribblé par Ilyas Chouaref avant de voir la frappe du Franco-marocain finir dans le filet extérieur de son but. Une réussite, si elle avait eu lieu, qui aurait été annulée pour un hors-jeu du numéro sept.

Kevin Bua se blesse à nouveau

L'action avait tout de même le mérite d'exister et montrait que Sion est capable de combiner, même dans les petits espaces, chose nécessaire lorsque son adversaire défend aussi bas que GC à la suite de l'expulsion de Decarli. Mais la plus grosse opportunité de la première période (le but annulé par la VAR de Bouchlarhem pour un hors-jeu de Ziegler mis de côté) venait de Gora Diouf qui, seul au cinq mètres, voyait sa tête filet à côté du poteau du but d'Hammel.

Seul point négatif pour les Sédunois lors du premier acte, la sortie sur blessure de Kevin Bua après 28 minutes de jeu pour une douleur à l'épaule après une chute sur un tacle d'un défenseur zurichois. Cruel pour le milieu de terrain qui vivait là ses premières minutes en Super League depuis le 31 août dernier. Sa sortie laissait Benjamin Kololli vivre ses premières minutes à Tourbillon depuis son retour au club au début du mois. Ce changement forcé modifiait également les plans de Didier Tholot, lequel se décidait à transformer son 4-4-2 losange en 4-3-3.

Grasshopper refroidit encore un peu plus Tourbillon

Seulement inquiété par une frappe molle d'Adama Bojang en première mi-temps (28e), Timothy Fayulu allait toutefois être le premier gardien à devoir aller chercher le ballon au fond de son but. Une réalisation aussi belle qu'inattendue compte tenu de la dynamique de la rencontre et de la position très excentrée de Tomas Veron au moment d'armer sa frappe (64e). Une réussite d'ailleurs tombée quelques secondes seulement après un triple changement (Miranchuk, Mohcine Bouriga et Dejan Sorgic) et une volonté claire de forcer le verrou zurichois.

Mais celui-ci était gardé par un très bon Justin Hammel. Avant d'entrer dans le dernier quart d'heure, le portier de Grasshopper s'interposait brillement devant Sorgic (71e). Et quand ce n'était pas lui, c'est Dirk Abels qui pouvait sur sa ligne la tête de Bouriga puis celle de Sorgic dans l'enchaînement (78e).

La fin de match continuait de s'emballer avec un numéro de Bryan Lasme lequel, après avoir mis un petit pont à Reto Ziegler, voyait sa frappe être déviée du bout des doigts sur la transversale par Fayulu (82e). Sion continuait ensuite de pousser sans pouvoir toutefois tromper le dernier rempart zurichois. Prochain rendez-vous pour les Valaisans, dimanche prochain à Bâle (16h30).