Krashnik Hajrizi: «J'ai l'impression que cela fait cinq ans que je suis là»

Kreshnik Hajrizi est prêté au FC Sion avec option d'achat jusqu'au terme de la saison. Photo: FC SIon

Bastien Feller Journaliste Blick

«Si on perd la Sécurité sociale, il faut prendre une Mutuelle», rigole Didier Tholot en référence au surnom qu'il avait lui-même donné à Joël Schmied un soir de démonstration du FC Sion face à Young Boys en décembre dernier (3-1). Sa «Mutuelle», le FC Sion l'a dégotée en cette fin de semaine et elle porte les noms de Kreshnik Hajrizi et de Federico Barba.

Arrivé à Sion mercredi, le premier nommé avait rendez-vous avec la presse ce vendredi pour faire les présentations. Mais il faut l'avouer, celui-ci était loin d'être un inconnu puisque Valaisan, né à Sierre, et passé par Team Valais avant de s'en aller à YB, puis de connaître Chiasso, Lugano et Widzew Lodz. «Bon retour à la maison», lançait d'ailleurs Barthélémy Constantin, directeur sportif du club sédunois, en ouverture de la conférence de presse, ajoutant que club suivait déjà l'ancien luganais lors de l'été dernier. «Nous l'avons toujours aimé et suivi. C'est un Valaisan.»

«C'est une fierté de revenir au FC Sion»

«C'est une fierté de revenir au FC Sion», attestait quant à lui d'emblée l'international kosovar (4 sélections). «Je n'ai fait que deux entraînements, mais j'ai l'impression que cela fait cinq ans que je suis là.»

Il faut dire que Kreshnik Hajrizi retrouvait également des visages bien connus. En effet, Numa Lavanchy et Reto Ziegler ont évolué à ses côtés à Lugano et Jan Kronig dans les équipes de jeunes d'YB. Et pour la petite histoire, le Valaisan remplace Joël Schmied, parti à Cologne, qui n'était autre que son capitaine en jeunes à Young Boys.

Plusieurs visages connus

«Certains m’ont écrit, même avant que je signe, sourit-il. J’ai notamment échangé avec Benjamin Kololli. Ça fait du bien de se retrouver avec des gens qu’on connait. Cela permet de rapidement s’intégrer, de rapidement s’adapter à l’équipe et au style de jeu.»

Didier Tholot au sujet du départ de Joël Schmied «Cela veut dire qu’on n’a pas trop mal bossé, car c'est quelqu'un qui n’était pas forcément en lumière avant qu’on soit là. Mais il a progressé et c’est mérité pour lui, parce qu'il a tout le temps été là. Il emmenait le groupe derrière lui, pas que par la parole, mais aussi par les actes. J’aurais préféré qu'il ne parte qu'en fin de saison, mais je comprends les problématiques des clubs et des joueurs. Il va falloir nous laisser du temps pour avoir une défense aussi imperméable qu'au premier tour. J'espère que cela sera le cas bientôt.» «Cela veut dire qu’on n’a pas trop mal bossé, car c'est quelqu'un qui n’était pas forcément en lumière avant qu’on soit là. Mais il a progressé et c’est mérité pour lui, parce qu'il a tout le temps été là. Il emmenait le groupe derrière lui, pas que par la parole, mais aussi par les actes. J’aurais préféré qu'il ne parte qu'en fin de saison, mais je comprends les problématiques des clubs et des joueurs. Il va falloir nous laisser du temps pour avoir une défense aussi imperméable qu'au premier tour. J'espère que cela sera le cas bientôt.» plus

Chose qui n'avait justement pas pu être le cas lors de sa première expérience à l'étranger, du côté de Widzew Lodz (six apparitions, 300 minutes de jeu). Un choix effectué à l'été 2024 qu'il ne regrette malgré tout pas. «Après trois ans à Lugano et de bonnes performances, il fallait que je goute à l'étranger. Mais ce n'était pas facile, c'était un football bien différent que ce l'on a en Suisse et il fallait vite s'adapter, ce qui n'a pas marché.»

Quelles sont ces fameuses différences? «C'est un championnat plus axé sur les jeux de transitions, de courses, de duels. C'est beaucoup plus athlétique qu'en Suisse. Ils ont leurs joueurs à eux et si tu n'arrives pas à t'intégrer...», relève Kreshnik Hajrizi qui ajoute que certaines promesses n'ont de plus pas été tenues sur place.

«J'étais dans les gradins presque tous les week-ends»

Prêté avec option d'achat par le club polonais, le défenseur central arrive ainsi dans un environnement tout autre, propice pour relancer une carrière qui aura donc connu six mois très compliqués. «Retrouver la confiance est pour moi le plus important. J'ai hâte de reprendre les matches et de rendre la confiance que la direction m'a donnée», ajoute-t-il.

Celui-ci attend également avec impatience de découvrir Tourbillon avec le maillot de l'équipe locale, lui qui avait pu inscrire son premier but en Super League avec lui du FC Lugano (28.08.2021). «J'étais dans les gradins presque tous les week-ends, j'espère cette fois pouvoir marquer avec la bonne équipe.»

Sera-t-il aligné dès ce samedi et la réception de Grasshopper (18h)? L'interrogation est permise avec seulement quelques jours d'entraînements dans les jambes. Mais nul doute que Kreshnik Hajrizi jouera un rôle important dans les plans de Didier Tholot et de son staff qui se réjouissent de pouvoir disposer d'un joueur «qui a faim».