Renato Steffen élu meilleur joueur de Super League

Renato Steffen a été récompensé pour son année 2024 ce lundi à Berne. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

Il faudra encore attendre avant de voir un joueur évoluant dans un club romand remporter le titre de meilleur joueur de Super League. Pour la cuvée 2024, c'est en effet Renato Steffen qui a été récompensé au Casino Berne aux détriments du Genevois Dereck Kutesa et du Bernois Filip Ugrinic. L'ailier du FC Lugano, qui était également le favori de Blick et de ses deux experts, succède ainsi à Meschack Elia, couronné voici un an maintenant. C'est la première fois qu'un footballeur évoluant au Tessin remporte ce prix.

Une victoire en Coupe de Suisse et un automne de feu n'auront donc pas suffi à Dereck Kutesa pour glaner cette récompense. C'est sans doute la régularité de Renato Steffen, tant au niveau des buts que des passes décisives, qui aura fait la différence au moment des votes.

Pour rappel, comme les années précédentes, les entraîneurs, capitaines et directeurs sportifs des 22 clubs de la Swiss Football League ont désigné les trois nominés des deux catégories «Super League Player 2024» et «dieci Challenge League Player 2024». Ensuite, trois joueuses et joueurs de chaque catégorie ayant reçu le plus de voix de la part du jury professionnel ont été nominés pour le vote du public, qui s'est déroulé jusqu'au 3 décembre 2024. Les votes des fans, des journalistes sélectionnés et du jury d'experts ont compté pour un tiers chacun dans le résultat final.