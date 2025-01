Dereck Kutesa va-t-il être nommé meilleur joueur de Super League?

Le titre se jouera probablement entre Dereck Kutesa et Renato Steffen. Photo: Marusca Rezzonico/freshfocus

Renato Steffen, Dereck Kutesa, Filip Ugrinic. Voici les trois nominés au titre de meilleur joueur de Super League pour l'année qui vient de s'écouler. C'est ce lundi soir 13 janvier que le grand gagnant sera désigné, lors de la désormais traditionnelle Swiss Football Night.

Verra-t-on pour la première fois un Romand, qui évolue dans un club romand, être couronné? En attendant, le verdict, Blick est allé demander l'avis de suiveurs du championnat en plus de sonner le sien.

Jérémy Manière, Directeur administratif de la Première Ligue

«Pour moi, il y a vraiment deux candidats qui se détachent: Renato Steffen et Dereck Kutesa. Et mon choix se porte sur Steffen, parce qu'en termes de ratio, au niveau de la productivité offensive, il n'y a pas meilleur que lui. C'est un joueur qui s'illustre tant par le but que par la passe, contrairement à Dereck Kutesa qui a des statistiques de feu sur cette première partie de saison, mais qui a été un petit peu en dedans sur le deuxième tour la saison passée. Kutesa a plus un côté soliste, il fait moins briller ses partenaires que Steffen. Il n'a pas réalisé de passe décisive cet automne. Donc au niveau du temps passé sur le terrain et de la productivité, Steffen est au-dessus de Kutesa. Et je trouve que globalement, Steffen mérite aussi ce titre pour l'ensemble de son œuvre. Sachant qu'il fait ça en jouant 14 matches en Super League, en disputant encore la Coupe de Suisse et la Conference League à côté. Donc ça rajoute encore plus de crédit pour moi.»

Julien Moret, fondateur Corner Magazine

«Pour moi, le meilleur joueur 2024 en Suisse, Joël Monteiro, n'est malheureusement pas parmi les trois nominés. Il coche pourtant toutes les cases: il a été déterminant dans la conquête du titre avec Young Boys, il a été bon lors des qualifications en Coupe d'Europe, il a été bon en Ligue des champions. Et il a montré qu'il pouvait être bon avec l'équipe de Suisse. Pour moi, c'est vraiment lui le meilleur. Mais concernant les nominés, je trouve que Filip Ugrinic est en retrait des deux autres. Dereck Kutesa et Renato Steffen sont tous les deux méritants, ils ont fait une super année. Kutesa a gagné la Coupe de Suisse, même si finalement, en analysant, tu te rends compte qu'il n'a pas été très déterminant. Il a surtout été bon durant la période juillet-décembre, là où, le plus grand favori pour moi et peut-être le plus méritant, Renato Steffen, a été régulier sur toute l'année 2024. Ce qui est d'ailleurs le cas depuis qu'il est de retour en Super League. Il finit deuxième l'année dernière, il est dans l'équipe leader actuellement, il est encore en Coupe d'Europe, il a complètement transformé le club. Lugano est maintenant le favori pour le titre et il le doit en grande partie à Steffen.»

Historique des lauréats: 2023: Meschack Elia (Young Boys) 2022: Fabian Rieder (Young Boys) 2021: Arthur Cabral (FC Bâle) 2020: Jean-Pierre Nsame (Young Boys) 2019: Jean-Pierre Nsame (Young Boys) 2018: Kevin Mbabu (Young Boys) 2017: Michael Lang (FC Bâle) 2016: Guillaume Hoarau (Young Boys) 2015: Breel Embolo (FC Bâle) 2014: Shkelzen Gashi (FC Bâle/Grasshopper Club Zurich) 2013: Mohamed Salah (FC Bâle)

Bastien Feller, journaliste à Blick

«S'il est un personnage clivant, notamment par son caractère volcanique, Renato Steffen doit mettre tout le monde d'accord sur le terrain. Et pour cause, le petit ailier de maintenant 33 ans se montre au-dessus du lot depuis son retour en Super League en août 2022. Cette date marque d'ailleurs le début de l'envol de son club, le FC Lugano. Bien sûr, le club tessinois dispose désormais de gros moyens. Mais argent ne rime pas avec succès et c'est là qu'entre en scène l'international suisse. En 2024, comme lors de ses deux premières années au club, Steffen s'est montré indispensable sur le front de l'attaque de Mattia Croci-Torti. Buteur, passeur, l'Argovien est un joueur complet, qui a d'ailleurs fêté un titre de meilleur buteur du championnat la saison dernière, et surtout régulier. Plus que couronner une année très réussie individuellement, ce titre viendrait récompenser un joueur qui fait du bien à la Super League.»