Alain Kunz

Dansant, fin léger comme l'air! Comme si le football était la chose la plus simple au monde. C'est ce à quoi ressemble Alvyn Sanches (21 ans) lorsqu'il se faufile à travers les lignes de défense adverses. Il vole comme un papillon, pique comme une abeille.

Si le Lausanne-Sport a autant impressionné le football suisse durant l'automne, c'est aussi et surtout grâce à son milieu de terrain offensif né à Créteil, près de Paris, mais qui a grandi à Lausanne. «Il est tout simplement génial! Ce qui est fascinant, c'est l'élégance et la légèreté avec lesquelles il se déplace. Et on voit qu'il prend du plaisir dans ce qu'il fait», juge celui qui le connaît parfaitement: Gelson Fernandes, 67 fois international suisse et aujourd'hui directeur adjoint des associations membres de la FIFA. Alvyn Sanches est l'un de ses cousins. Les deux familles sont originaires du même petit village des îles du Cap-Vert.

«Alvyn est le successeur légitime de Shaqiri»

Et le directeur sportif du Lausanne-Sport, Stéphane Henchoz, entonne lui aussi des louanges à l'égard de l'homme à la tignasse touffue: «Xherdan Shaqiri est le meilleur joueur que la Suisse ait eu derrière les attaquants. Mais Xherdan n'est plus là. Et si l'on cherche un profil similaire, il n'y en a qu'un: Alvyn! Il est le successeur légitime de Shaqiri. Pour moi, c'est clair: il doit être présent lors du prochain rassemblement de la Nati, surtout quand je vois tous les joueurs qui ont été convoqués récemment. Et il ne doit pas juste être convoqué: Il doit avoir des minutes de jeu. Et pas qu'un peu».

D'autant plus qu'il existe toujours le risque qu'Alvyn Sanches change soudainement de nationalité footballistique et joue pour le Portugal. Un danger qui est réel pour Stéphane Henchoz: «Alvyn a théoriquement la possibilité de jouer pour l'une des meilleures équipes nationales du monde. Il ne faut en aucun cas le sous-estimer. Bien sûr, il a grandi dans le canton de Vaud. Bien sûr, il est passé par les sélections avec la Suisse. Mais le fait est que le Portugal a fait une demande. Donc le danger existe».

Alvyn Sanches était sur la liste de piquet

Jusqu'à présent, le Portugal n'a pas exercé de pressing, explique l'ex-star de Liverpool. «Mais que se passera-t-il si Alvyn continue sur sa lancée, ou même s'il monte encore d'un cran? C'est un joueur hors norme. Un joueur que l'on ne voit pas tous les ans en Suisse. Là, tout pourrait soudain prendre une nouvelle dynamique et aller très vite».

Stéphane Henchoz regrette que l'on en soit arrivé à cette situation, qui pourrait durer jusqu'en septembre. Car ce n'est qu'à ce moment-là que le danger pourra être définitivement écarté avec une participation à un match officiel. Il n'y en aura pas ce printemps. Le premier de 2025 aura lieu le 5 septembre contre le Kosovo. «On a négligé de convoquer Alvyn pour les deux derniers matches de la Ligue des nations et de le faire jouer quelques minutes», explique Stéphane Henchoz. «Il était sur la liste de piquet. Mais on ne lui a pas montré en détail quels étaient les plans pour lui. Pourtant, ce dossier devrait être une priorité absolue».

L'ASF ne voit pas de danger actuellement

La fédération aurait-elle donc fait l'impasse sur le cas Sanches? L'ASF souligne n'avoir actuellement aucun signe que le joueur pourrait se décider pour le Portugal. «Alvyn fait partie intégrante des équipes nationales depuis les M20, il a fait toute sa formation en Suisse et nous savons très bien ce que nous avons avec lui», explique Adrian Arnold, responsable de la communication à l'ASF. Alvyn Sanches ayant été sur la liste de piquet en automne, une convocation ne devrait donc plus être qu'une question de temps. «Il est clair qu'avec ses capacités, c'est un joueur qui peut compter pour l'avenir de la Suisse. Le processus est déjà en cours, le contact existe et Murat Yakin ainsi que l'ensemble du staff observent Alyvn de près».

L'agent d'Alvyan Sanches, Fahd Adamson Mansour, tient des propos similaires. «Tout dépendra certainement aussi de la prochaine étape de sa carrière. Mais Alvyn a été formé en Suisse et est donc reconnaissant envers ce pays». Une déclaration de Gelson Fernandes donne encore plus d'espoir: «En tant que fils des îles du Cap-Vert, nous n'avons pas de lien profond avec le Portugal.»

Alvyn Sanches dit: «Nous verrons bien...»

Lors de sa naissance et de son enfance, Alvyn Sanches n'avait pas le passeport rouge à croix blanche, mais seulement le passeport portugais. Il a donc dû demander le passeport suisse pour pouvoir jouer pour la Nati juniors - concrètement pour les M18. Aujourd'hui, il déclare à Sky Sports avant Noël: «À l'époque, j'ai mis le sujet du Portugal de côté. La Suisse a maintenant une longueur d'avance sur mon dossier. Mais la Seleçao reste une grande équipe. Et il m'arrive d'y penser un peu... Nous verrons bien».

Le danger est loin d'être écarté!