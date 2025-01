Malgré les poursuites, le chaos et un avenir incertain

1/5 Les fans du FC Schaffhouse vont-ils bientôt devoir éteindre les lumières? Photo: freshfocus

Stefan Kreis et Matthias Dubach

Le FC Schaffhouse est l'un des plus anciens clubs de football de Suisse. Fondé en 1896 sur le Munot sous le nom de Football Club Viktoria, le club a accédé quatre fois à la plus haute division et a participé deux fois à la finale de la Coupe.

Au cours de ses 129 années d'existence, le club a parfois été au bord de la faillite. Mais la situation a rarement été aussi précaire qu'actuellement. Un coup d'œil sur l'extrait du registre des poursuites de l'office des poursuites de Schaffhouse montre que plusieurs créanciers réclament des montants à six chiffres par voie d'opposition. Le FC Schaffhouse doit notamment 387'270 francs et 80 centimes au FC Winterthour, comme Blick l'a révélé en fin d'année dernière.

La question qui se pose est la suivante: pourquoi le FC Schaffhouse a-t-il obtenu la licence pour la saison actuelle malgré ses problèmes financiers évidents? Interrogée par Blick, la Swiss Football League (SFL) fait savoir que la licence a pu être accordée «en accord avec les règlements». L'article correspondant du règlement stipule qu'en cas de surendettement, la licence ne peut être octroyée que si le candidat à la licence fournit au choix: «une garantie bancaire irrévocable d'une banque suisse de premier ordre ou d'une succursale suisse d'une banque étrangère de premier ordre; un abandon de créance écrit de la part de créanciers; des déclarations de déclassement suffisantes; des contrats écrits sur des contributions irrévocablement promises, y compris la preuve de la solvabilité de ces créanciers; et ce ensemble au moins à hauteur du surendettement inscrit au bilan et de l'éventuelle perte budgétée pour la saison à licencier».

Le stade est un gouffre à millions

La SFL ne révèle pas quelles conditions le FC Schaffhouse a concrètement remplies. Mais il est clair que plusieurs créanciers n'insistent pas avec énormément de véhémence sur leurs exigences. Le FC Winterthour fait savoir qu'il n'a aucun intérêt à enterrer le FC Schaffhouse, un club partenaire. Et un autre créancier, interrogé par Blick, affirme ne pas vouloir laver son linge sale en public.

La raison principale de l'octroi de la licence est toutefois le stade. L'arène ouverte en 2017 a été construite pour environ 60 millions de francs, tout compris. Et même si le club n'est pas propriétaire de toute la construction, le stade est toujours comptabilisé dans le bilan du FC Schaffhouse comme une garantie de plusieurs millions. Un géant de papier lourd de conséquences: l'arène a théoriquement une valeur énorme, mais il n'y a pas de marché pour elle. Bien au contraire. Le stade est un gouffre à millions. Car les coûts d'exploitation annuels se situent quelque part entre 700'000 francs et un million.

De l'argent que le FC Schaffhouse n'a pas.