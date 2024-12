Le FC Winterthour veut obtenir environ 400'000 francs du FC Schaffhouse, en grande difficulté financière. Blick révèle qui se cache derrière cette histoire et ce qu'en dit Jimmy Berisha, le CEO du FC Schaffhouse.

A cause du gardien de Lugano

1/7 Après Stephan Lehmann et Patrick Mäder, Amir Saipi est l'un des plus grands gardiens de but talentueux formés par le FC Schaffhouse. Photo: Andy Mueller/freshfocus

Stefan Kreis et Tobias Wedermann

Le FC Schaffhouse est aux soins intensifs juste avant Noël! Le club du nord de la Suisse est financièrement à bout de souffle et lutte pour sa survie. «Nous avons besoin d'aide et ne survivrons que si nous sommes pris au sérieux», déclarait fin novembre le CEO Jimmy Berisha, qui tente actuellement par tous les moyens de trouver de nouveaux investisseurs pour sauver le club. A GC, il avait déjà conclu un accord avec les anciens propriétaires chinois.

Un extrait du registre des poursuites, que Blick a pu consulter, montre à quel point la situation est précaire. D'innombrables créanciers y sont répertoriés, dont le FC Winterthour qui réclame deux paiements d'un montant total de 387'270 francs et 80 centimes. Selon les informations de Blick, la créance concerne entre autres l'actuel gardien de Lugano Amir Saipi (24 ans). Celui-ci a été transféré en septembre 2021 du FC Schaffhouse au Tessin pour un montant de plusieurs millions, et le FC Winterthour veut lui aussi sa part du gâteau.

Comme il existe un accord de partenariat entre le FC Winterthour et le FC Schaffhouse et qu'Amir Saipi a été formé entre autres à la Schützenwiese, une participation financière est due au FC Winterthour. Un accord devant le juge de paix n'a pas pu être trouvé entre les deux clubs. Interrogé sur l'absence de paiement jusqu'à présent, Jimmy Berisha répond: «Ce sont toutes des dépenses qui ont été créées avant mon passage au FC Schaffhouse, c'est pourquoi je ne peux pas les commenter». Mais malgré la mise aux poursuites, les relations avec le club partenaire de Winterthour se seraient depuis nettement améliorées. «Nous avons des échanges réguliers et extrêmement positifs».

Amir Saipi est habitué aux polémiques

Ce n'est pas la première fois qu'Amir Saipi est impliqué dans une polémique liée à un transfert. Alors que ce talentueux gardien de but est sous contrat avec GC à l'âge de 19 ans, une dispute éclate. Le natif de Schaffhouse n'est alors que le numéro trois derrière Heinz Linder et Mateo Matic, et il veut retourner à Schaffhouse parce qu'il espère y avoir plus de temps de jeu. Avec l'aide de juristes, les conseillers d'Amir Saipi obtiennent le transfert. De retour chez lui, Amir Saipi est d'abord titulaire sous les ordres de l'entraîneur de l'époque, Murat Yakin, avant que ce dernier ne le relègue soudain sur le banc de touche au profit de l'ex-gardien du FC Zurich David Da Costa.

Mais Amir Saipi se bat pour revenir dans les buts à la fin de la saison, porte même le brassard par moments, convainc et part pour Lugano à l'été 2021. Au début, il n'y est que remplaçant derrière Sebastian Osigwe, mais il devient ensuite titulaire indiscutable. Entre-temps, Amir Saipi a disputé 133 matchs officiels pour les Tessinois et est devenu gardien de but de l'équipe nationale du Kosovo. La valeur marchande du gardien s'élève actuellement à près de trois millions. Si Amir Saipi devait être transféré un jour, le FC Schaffhouse participerait à hauteur d'environ 14% du montant du transfert.