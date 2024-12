1/6 Xherdan Shaqiri est de retour à Bâle. Après une demi-saison, il affirme que ce retour est déjà un succès. Photo: TOTO MARTI

Tobias Wedermann et Toto Marti

Après son retour au FC Bâle, Xherdan Shaqiri prend le temps de tirer un bilan intermédiaire de sa saison pour Blick. L'ancien joueur de la Nati nous confie aussi ses projets d'avenir. Interview.

Xherdan Shaqiri, quel bilan devrez-vous présenter avec le FC Bâle pour que votre retour soit considéré comme un succès?

C'est déjà un succès. Bien sûr que j'ai des ambitions et que j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises que le FC Bâle doit jouer pour des titres. C'est mon plus grand objectif.

Vous avez perdu contre GC, la lanterne rouge, en cette fin d'année. Vouliez-vous offrir trois points à votre ami Amir Abrashi pour Noël?

Non, nous voulions absolument partir en vacances avec une victoire. Cela a été une très grande déception. Ce n'était pas un bon match de notre part. En principe, j'accorde tout à Amir, sauf les points qu'il peut prendre contre Bâle. Il se donne toujours à fond et a actuellement beaucoup de soucis.

Votre frustration envers les arbitres suisses après le match contre Saint-Gall s'est-elle atténuée?

Pour moi, il n'y avait pas rouge sur Traoré. Dans d'autres pays, ils n'auraient jamais sifflé ça. Il touche tellement clairement le ballon, il fait la passe et il est sanctionné ensuite parce que l'adversaire est en retard. Cette décision m'attriste. Pour moi, le football se perd. Tout le monde voit qu'il ne s'agit pas d'une mise en danger délibérée de l'adversaire.

Que manque-t-il selon vous à l'arbitrage suisse?

Il manque peut-être un peu d'expérience, parce que certains n'ont pas joué eux-mêmes au niveau professionnel. Et d'ailleurs, je considère que la scène du même match avec Leon Avdullahu est également une erreur de jugement de notre part. Là, on n'aurait pas dû se plaindre d'un carton rouge, même s'il s'agit de mon coéquipier.

Le joueur revient pour Blick sur l'année écoulée. Photo: TOTO MARTI

Votre critique de l'arbitrage a fait des vagues après ce match...

Quand je dis quelque chose, on en fait toujours tout un plat. Mais je m'en tiens à mes opinions. Avant, nous avions un Massimo Busacca, avec lequel tu pouvais te disputer d'égal à égal sur le terrain. Aujourd'hui, avec la règle du capitaine, tu reçois rapidement un carton jaune. D'une manière générale, j'aimerais que l'on fasse preuve de plus de bon-sens et d'autocritique dans certaines situations. Mais les arbitres ont aussi leurs mauvais jours, comme nous les joueurs.

Vous avez maintenant joué 13 matches d'affilée dans le onze de départ. Un sacré nombre de matches pour un joueur dont la condition physique a fait l'objet de discussions pendant plus de la moitié de l'année...

(Il rit.) J'ai toujours trouvé cette discussion superflue. J'ai aussi été relégué sur le banc plusieurs fois cette année. Ma réponse, je l'ai donnée sur le terrain. Elle doit être relativement claire, non?

Parlez-nous de votre pied gauche magique. Est-ce seulement du talent ou aussi de l'entraînement?

Ce n'est certainement pas un hasard, sinon je n'aurais pas plusieurs actions de ce genre par match (rires). C'est un mélange d'instinct, de talent et d'expérience. Dans mes jeunes années au Bayern, j'ai par exemple beaucoup appris de Franck Ribéry et d'Arjen Robben.

Avez-vous toujours eu la certitude que vous reviendriez à Bâle et que vous répondriez aux attentes?

Il y avait certainement des risques que les attentes ne soient pas satisfaites. Il y a déjà eu de tels exemples de retours. Mais pour moi, il est clair que je ne suis pas à Bâle pour me reposer en fin de carrière. Je ne fonctionne pas comme ça.

La pression qui a pesé sur vous dès votre retour était et reste énorme...

Bien sûr, tout le monde attendait de moi des exploits et des buts dès la première minute de jeu. Après mes premiers matches, il y avait déjà des critiques ou des doutes. Il a fallu un moment pour que le déclic se fasse avec mes nouveaux coéquipiers sur le terrain. C'est normal.

«Après mes premiers matches, il y avait déjà des critiques ou des doutes», se souvient le joueur. Photo: TOTO MARTI

Pourtant, on a l'impression que vous vous disputez déjà bruyamment avec vos coéquipiers sur le terrain quand ça ne va pas. Tout ne fonctionne pas encore?

Si je vois qu'un coéquipier n'a pas pris la bonne décision à un moment donné, je le dis, bien sûr. Il m'arrive de me fâcher, car je sais que ces joueurs peuvent être meilleurs que moi.

Cela ne peut-il pas aussi être démotivant pour eux?

Ce n'est pas mon objectif. Mon but n'est jamais de rabaisser mes coéquipiers en les critiquant, mais de les rendre plus grands parce que je crois en leurs qualités. Et je peux vous dire que dans les grands clubs, les choses se passent encore différemment sur le terrain. Il s'agit uniquement d'avoir du succès ensemble. Ces dernières années, il y a peut-être eu trop peu de types comme moi qui ont pris les devants verbalement sur le terrain.

Que voulez-vous dire par là?

Je suis ici à Bâle pour avoir du succès avec le FCB. Si je vois que tout le monde ne participe pas à 100%, je le fais savoir. Cela n'a peut-être pas toujours été le cas ces dernières années.

Comment vous êtes-vous acclimaté à la Super League après les saisons passées en MLS?

Le niveau entre les deux ligues est très similaire. En Suisse, c'est plus tactique, aux Etats-Unis, c'est plus sauvage. La qualité défensive est plus élevée en Super League, mais la MLS a une longueur d'avance en attaque, car les clubs y font venir leurs stars à coups de millions.

Si l'on compare les matches, on a l'impression que vos coéquipiers sont plus performants ici qu'à Chicago...

Ce que je peux dire avec certitude, c'est que les très jeunes joueurs sont beaucoup plus avancés en raison de leur formation en Europe.

Vous n'avez jamais atteint les play-off avec Chicago, mais maintenant vous jouez à nouveau dans le haut du tableau avec Bâle. On imagine que cela compte pour vous, non?

Les moments de succès apportent de la confiance en soi, c'est évident. A Chicago, il y en a eu moins ces dernières années... honnêtement, il en va de même pour le FC Bâle.

Xherdan Shaqiri est attendu au tournant à Bâle. Photo: TOTO MARTI

Comment voyez-vous l'évolution générale du FCB durant cette première partie de championnat?

Je vais vous donner un exemple: lorsque nous faisons match nul, la déception est désormais vraiment grande dans le vestiaire. Cela me montre que quelque chose grandit et que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes le FC Bâle et nous devons partir favoris à chaque match.

Vous êtes bien classés, mais le FC Lugano est considéré comme le favori au titre. Vous connaissez bien ce club pour avoir effectué des entraînements au Tessin...

De mon point de vue, nous pouvons volontiers laisser la répartition des favoris telle quelle. Nous avons les qualités nécessaires pour battre Lugano, il faut le prouver au début du deuxième tour.

À Lugano, vous retrouverez Renato Steffen. Avec Steven Zuber, c'est un autre ancien collègue de l'équipe nationale qui a décidé de revenir en Super League. Qu'est-ce que cela vous inspire?

Je trouve cela très bien qu'il revienne. Il est de la même année que moi, nous nous connaissons et nous nous apprécions depuis les équipes de l'équipe nationale espoirs. Il est un enrichissement pour la ligue.

A propos de la Nati, celle-ci n'a plus gagné un seul match depuis votre retraite internationale. Qu'en pensez-vous?

Je ne ressens aucune satisfaction, bien sûr. Pour moi, le sujet de la Nati est clos. J'ai toujours été très fier de porter ce maillot. Maintenant, je n'y pense plus et je profite des pauses entre les matches internationaux avec mes amis et ma famille.

Mais avec votre forme actuelle, vous pourriez certainement être convoqué, non?

Il ne faut jamais dire jamais, dit-on dans le monde du football. Mais actuellement, un retour est exclu.

Murat Yakin en est-il la raison?

Nous avons eu des divergences d'opinion, oui. Mais il ne s'est rien passé d'autre.

Avez-vous encore eu des contacts avec lui?

J'ai reçu de très nombreuses réactions très positives après mon départ. Je n'ai pas eu de nouvelles de l'entraîneur.

Changeons de sujet, comment vous êtes-vous réadapté à la vie suisse pendant ces six derniers mois?

Je me sens très bien d'être de retour chez moi. Je me rends compte maintenant que cela m'a manqué. Le fait d'avoir à nouveau ma famille et mes amis autour de moi me donne beaucoup de force et d'énergie positive.

En revanche, vous n'avez presque plus d'intimité. Partout où vous allez, vous devez poser pour une photo...

C'est vrai. On me demande beaucoup des selfies. Il y a aussi des moments amusants, comme récemment dans un hôtel zurichois. Un homme âgé en costume, qui avait l'air d'un homme d'affaires très sérieux, m'a soudain demandé une photo. J'étais totalement surpris.

Y a-t-il des moments où cela vous agace?

Cela arrive aussi de temps en temps. Cela peut être pénible d'être reconnu partout. Moi aussi, il y a des jours où je préférerais qu'on ne me parle pas.

Vous suivez actuellement une formation d'entraîneur. Quels sont vos projets d'avenir?

Oui, je suis en train de le faire. J'apprends énormément. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je ne suis pas quelqu'un qui a planifié les dix prochaines années. Je me vois bien comme entraîneur. D'une manière ou d'une autre, je resterai dans le monde du football.

Vous avez gagné beaucoup d'argent jusqu'à présent dans votre carrière. Pourriez-vous envisager de posséder un club, comme votre président David Degen?

Bien sûr! C'est également une vision que j'ai. Si quelque chose va dans ce sens, vous le saurez certainement.

Il y a déjà eu des rumeurs selon lesquelles vous auriez négocié cette année avec le FC Winterthour pour un package comprenant des parts du club et un poste de joueur...

A mon âge, il est normal de penser à l'après-carrière. J'envisage différents scénarios et activités et j'ai des discussions à ce sujet de temps à autre. Toutefois, je ne commenterai rien à ce sujet. Ce que je peux dire, c'est que je connais très bien les frères Keller, propriétaires à Winterthour, et que je les apprécie.

Le FCB était donc le seul club de Super League avec lequel vous avez négocié un retour?

Oui.

Les fêtes de fin d'année approchent. Qu'allez-vous faire pour vous reposer?

Nous ne fêtons pas particulièrement Noël. J'aimerais bien aller à la montagne et en Angleterre. J'y ai une maison, j'aimerais regarder les matches du Boxing Day et peut-être faire un saut dans mes anciens clubs de Liverpool et de Stoke.